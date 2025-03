Julio César Falcioni reavivó la polémica con Riquelme en Boca: "Sin él, salimos campeones invictos"

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/ESPNArgentina/status/1902403694630449285&partner=&hide_thread=false ¿LA FINAL DE LA LIBERTADORES CON BOCA FUE BOICOTEADA?



Julio César Falcioni y su testimonio como entrenador del Xeneize en aquella definición del 2012.



No te pierdas #ESPNF90 en vivo por #DisneyPlus pic.twitter.com/l5vfOjL25z — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 19, 2025

La pelea entre Juan Román Riquelme y Julio César Falcioni

El Emperador fue tajante sobre su decisión de marginar a Riquelme cuando no lo veía en forma: “No me peleé con nadie, solo tomé decisiones”. Además, destacó que, sin Román en la cancha, Boca ganó un torneo invicto con 12 puntos de ventaja, y respondió a las críticas del ídolo con ironía: cuando Riquelme jugó menos, llegaron los títulos; cuando estuvo más presente, como en la Libertadores, no.

Sobre la final contra Corinthians, explicó: “Cuando tenes que jugar un partido tan trascendente, necesitas una armonía total. Algunos jugadores ya habían tenido la oportunidad de jugar finales, pero para otros era la primera vez. No hubo armonía”. En esta charla también recordó como la hinchada de Boca lo maltrató desde la tribuna por haber sacado a Román en un partido contra All Boys, pero Falcioni no se mostró arrepentido por sus decisiones.