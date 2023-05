Di María habló por primera vez sobre su futuro: la copa que extraña y dónde quiere jugar

https://twitter.com/juventusfces/status/1656278428440485891 Ángel Di María y Massimiliano Allegri comparten sus reflexiones previas al partido #JUVSEV pic.twitter.com/n5a6tZvhOL — JuventusFC (@juventusfces) May 10, 2023

El campeón del Mundo con Argentina en Qatar 2022 jugó dos ediciones de la extinta Copa UEFA (2007/08 y 2008/09) con Benfica y en 2009/10 se quedó en los cuartos de final. En la presente edición, Di María es el goleador de Juventus con 4 tantos y se ilusiona con jugar la final del próximo 31 de mayo para conquistar el título 33 de su carrera.

El rosarino, de 35 años, pudo revertir su rumbo en el equipo italiano y de no mediar inconvenientes renovará el vínculo que expira el próximo 30 de junio pero no dependerá de la clasificación a la Champions League.

A cuatro fechas para el final, la Vecchia Signora está segundo por detrás del campeón Napoli pero también depende de la resolución sobre los 15 puntos que le devolvieron provisoriamente. "No creo que cambie mi situación, me da igual si el club va o no a la Champions", apuntó.

https://twitter.com/EuropaLeague/status/1656320693829615616 4 goals in 5 #UEL games



Di María heading into the semis pic.twitter.com/JIXhEDYhxT — UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 10, 2023

"Al principio de temporada fue duro por las lesiones porque no podía dar el 100%. Ahora se habla mucho de mi futuro, estoy en contacto con el club y me siento contento acá. Por ahora solo pienso en Sevilla, luego veremos qué pasa", completó.

Di María será uno de los protagonistas de la semifinal que jugará este jueves Juventus contra Sevilla desde las 16 en el estadio Allianz de Turín.