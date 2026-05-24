Karim Crücce hizo historia: tremendo nocaut en 130 segundos y rompió un récord de Ringo Bonavena

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A pesar de la magnitud de su logro, que se dio justo un día después del 50° aniversario del asesinato de Bonavena, el joven campeón mantuvo los pies sobre la tierra: “Ringo es un ídolo y poder romper su récord es algo increíble. A la gente que me compara con él le digo que no le llego ni a los talones. Ringo fue una leyenda del boxeo argentino y yo no voy a llegar jamás a lo que fue él”.