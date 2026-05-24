Karim Crücce hizo historia: tremendo nocaut en 130 segundos y rompió un récord de Ringo Bonavena
El púbil se llevó una recordada victoria y se apropió de una marca que durante más de 60 años estuvo en poder del ídolo de Parque Patricios: los detalles.
El boxeo argentino tiene un nuevo hito. En el estadio de la Federación Argentina de Boxeo (FAB), el joven Karim Crücce se consagró campeón argentino de los pesos pesados tras demoler por nocaut técnico en el primer round a Esteban Juárez. Con este triunfo, el púgil de Las Flores se convirtió en el dueño de la corona nacional más joven de la historia de la categoría, quebrando una marca que ostentaba Oscar Natalio "Ringo" Bonavena desde hacía más de 60 años.
La velada en Almagro venía con clima caliente tras una polémica descalificación en los combates previos, pero nada de eso afectó al hijo de los reconocidos exboxeadores Walter Crücce y Roxana Laborde. Con apenas 20 años y 255 días, Karim destronó el récord del ídolo de Parque Patricios, quien se había coronado ante Gregorio Peralta en 1965 con 22 años y 344 días.
El combate por la corona vacante de los completos fue un monólogo del florense. A pesar de la enorme diferencia física en la balanza (Juárez pesó 142,300 kilos frente a los 101,250 de Crücce), la velocidad y precisión del prospecto nacional fueron demoledoras:
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Primer derribo: Una combinación larga rematada con un cruzado de derecha mandó a Juárez a la lona por primera vez.
El desenlace: El pilarense se puso de pie sumamente sentido, pero Crücce no le dio tregua, volvió a desbordarlo a puros impactos y el árbitro Rubén Figueroa detuvo acertadamente las acciones a los 130 segundos de iniciado el pleito.
Con este resultado, Crücce estiró su invicto profesional a nueve victorias (ocho de ellas por nocaut en el mismísimo primer round), mientras que Juárez cosechó su novena derrota en el profesionalismo.
A pesar de la magnitud de su logro, que se dio justo un día después del 50° aniversario del asesinato de Bonavena, el joven campeón mantuvo los pies sobre la tierra: “Ringo es un ídolo y poder romper su récord es algo increíble. A la gente que me compara con él le digo que no le llego ni a los talones. Ringo fue una leyenda del boxeo argentino y yo no voy a llegar jamás a lo que fue él”.
Respecto a lo que viene, Crücce dejó en claro que no quiere que su cinturón quede en el olvido y desafió inmediatamente a un histórico de la división: “Ariel Bracamonte, te espero en mi ciudad, acá, donde sea. Vamos a pelear por el título argentino. Lo voy a defender con vos”. De todas formas, junto a su equipo de trabajo no descartan bajar a la categoría crucero para proyectar su carrera internacional, argumentando que en los pesados los rivales de afuera "son bestias muy grandes".
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