Kevin Benavides, bicampeón del Rally Dakar, anunció su retiro de las motos

“Venimos batallando desde hace tiempo con la última lesión. Me cuesta un huevo tomar esta decisión, pero creo que es la más sensata. No puedo manejar como me gustaría”, confesó el salteño.

Su retiro de las motos no fue como había soñado: en la última edición del Dakar, disputada en Arabia Saudita, Benavides abandonó en la mitad de la competencia tras no llegar completamente recuperado. Ese mismo día celebraba su cumpleaños, pero también admitía haber peleado por su vida tras el accidente que lo alejó de las pistas.

kevin benavides 2.jfif

Kevin Benavides, una leyenda del deporte argentino

“Estuve muy cerca de pasar para el otro lado”, remarcó con crudeza. La dificultad para volver a pilotar sin dolor ni limitaciones fue clave en su decisión. “Me di cuenta que ya manejo con cierta precaución, no quiero volver a golpearme el brazo. Entonces me pregunté: ¿qué estoy haciendo acá? El Dakar es difícil ganarlo estando al 100%, y yo no estoy en esa condición”, expresó.

Benavides adelantó su retiro unos seis meses respecto de lo que había planeado originalmente. Su amor por el Dakar y la adrenalina de la competencia no se apagan: ahora buscará hacer historia arriba de un auto. “Vamos a pasar de dos a cuatro ruedas”, aseguró. Su meta es ambiciosa: convertirse en el primer sudamericano en ganar el Dakar tanto en motos como en coches, una hazaña que ya lograron europeos como Stéphane Peterhansel y Nani Roma.

kevin benavides 1.jpg

Durante su carrera, Benavides sufrió más de 25 fracturas, siempre mostrando una asombrosa capacidad de recuperación. Su fortaleza física y mental lo convirtieron en un símbolo de resiliencia dentro del motociclismo argentino. Ahora encara una nueva etapa con el mismo espíritu: reinventarse, competir y dejar una huella.

El futuro inmediato de Kevin está en preparación. Todavía no definió en qué categoría competirá ni con qué estructura, pero su objetivo está claro. Su despedida de las motos marca el fin de una era gloriosa, pero también el inicio de un nuevo capítulo en su historia deportiva.