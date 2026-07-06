La histórica estadística que ilusiona a Inglaterra con llegar a la final del Mundial 2026

Inglaterra venció a México en un partidazo y se metió en cuartos de final del Mundial 2026.

El próximo desafío de Inglaterra en el Mundial 2026

En esta edición del Mundial, la ilusión mexicana terminó en los octavos de final, luego de perder 3-2 frente a Inglaterra en un encuentro cargado de emociones. Ahora, los Tres Leones intentarán mantener viva esa curiosa racha cuando enfrenten en los cuartos de final a Noruega, que dio uno de los grandes golpes del torneo al eliminar a Brasil con un doblete de Erling Haaland.