La histórica estadística que ilusiona a Inglaterra con llegar a la final del Mundial 2026
Los Tres Leones vencieron al seleccionado local y un curioso antecedente de las Copas del Mundo disputadas en México alimenta la ilusión inglesa.
Inglaterra eliminó a México por 3-2 en los octavos de final del Mundial 2026 y, además del pase a cuartos, se aferró a un llamativo antecedente. En las dos Copas del Mundo anteriores organizadas por el país azteca, el equipo que dejó afuera al Tri terminó jugando la final.
La victoria del seleccionado europeo no solo le dio el boleto a los cuartos de final de la Copa del Mundo, sino que también reavivó una curiosa estadística. Cada vez que México fue sede de una Copa del Mundo, la selección que lo eliminó terminó llegando a la final del torneo.
El primer antecedente ocurrió en 1970, cuando el Tri cayó 4-1 frente a Italia en los cuartos de final. Luego de dejar en el camino a los locales, los italianos derrotaron a Alemania en semifinales y alcanzaron la final, donde fueron superados por el histórico Brasil de Pelé.
La historia se repitió en 1986. En aquella oportunidad, México volvió a despedirse en los cuartos de final, esta vez ante Alemania, que avanzó tras imponerse en la definición por penales luego del empate sin goles. Los alemanes también llegaron al partido decisivo, aunque terminaron cayendo 3-2 frente a la Selección argentina de Carlos Salvador Bilardo, liderada por Diego Armando Maradona.
El próximo desafío de Inglaterra en el Mundial 2026
En esta edición del Mundial, la ilusión mexicana terminó en los octavos de final, luego de perder 3-2 frente a Inglaterra en un encuentro cargado de emociones. Ahora, los Tres Leones intentarán mantener viva esa curiosa racha cuando enfrenten en los cuartos de final a Noruega, que dio uno de los grandes golpes del torneo al eliminar a Brasil con un doblete de Erling Haaland.
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