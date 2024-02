El Kun Agüero destrozó a Jorge Sampaoli

"Me acuerdo que salió una semana antes una mujer ue trabajaba en la AFA haciéndole un problema a Sampaoli, ya empezamos ahí con un quilombo. Yo después no jugué, jugué, salí y volví a entrar y ya saben lo que pienso del entrenador. No hablé con él después. En el Mundial sí, pero no tengo nada más para decirle“, agregó.

Y sentenció: “Era esperar que de la alineación y jugar a lo que uno sabe sin comunicación, ideas ni nada. Ordenándonos adentro de cancha”.