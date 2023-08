El Kun Agüero puntuó el mate de Morena Beltrán: "Soy muy exigente"

“Viernes en Madrid, son casi las siete de la tarde, estoy esperando al Kun para ir a las conferencias, y voy a armar unos mates y lo voy a llevar”, anticipo Beltrán a sus seguidores. Luego, mostró cómo lo armaba, y aclaró: “Yo no me vuelvo tan loca. Si me gusta que quede prolijo, obviamente, pero no soy una sacada”.

Al encontrarse con el exfutbolista, este comentó: "Vamos a ver qué tal More haciendo mate”. Tras catar la infusión, lanzó su veredicto: “Podría estar un poquito mejor. Soy bastante exigente. Creo que tenés que empujarlo un poquito más, y hacer un poquito más de montañita”.

“¿Más todavía?”, le consultó ella. “Ahora voy a ver. ¿Qué yerba es?”, consultó Agüero, pero para evitar hacer publicidades la blonda evitó la respuesta.

