La atónita reacción del Kun Agüero al enterarse de la muerte de Andrés Balanta

“No me jodas. ¿Ahora? ¿Pero qué? Ves… Qué mierda”, fue la primera reacción de Agüero, que se enteró por el chat de la transmisión y al que se le transformó la cara luego de la confirmación. En ese momento, estaba acompañado por los periodistas Martín Souto y Morena Beltrán.

La reacción de Agüero en vivo por la muerte de Balanta

Y reflexionó: "Me acuerdo claramente que a mí el médico me dijo ‘eso te puede pasar’. Por eso a mí me prohíben jugar, por lo que yo tenía, que no sé qué pasó con los controles que no se detectó... eso es muy difícil".

Afectado por la noticia, agregó: "Me dijo ‘tuviste suerte, porque si vos te hubieses desmayado era peor porque ahí tenemos que hacerte una reanimación y dependiendo de eso por ahí te quedan secuelas'. Todos estamos chequeados. Ojalá que el día de mañana, no sé cuándo será, para mí tardará años y años, puedan encontrar algo que lo verifiquen porque los médicos no te lo pueden encontrar".

QUÉ PASÓ CON ANDRÉS BALANTA

El jugador de Atlético Tucumán Andrés Balanta murió este martes al llegar al hospital Centro de Salud por razones que se investigan.

El jugador de 22 años, que este lunes había participado del primer día de pretemporada junto al plantel del Decano, se descompensó durante un entrenamiento y fue trasladado de urgencia al mencionado hospital.

El futbolista fue auxiliado de urgencia por los médicos que trataron de reanimarlo, pero a los pocos minutos se confirmó el fallecimiento.