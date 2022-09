Quiénes son los 10 futbolistas mejores pagos del mundo

Detallaron que los futbolistas son de “ocho clubes distintos y nacieron en ocho países diferentes” y “los cuatro que más ganan en salarios cobran mucho más dinero que el resto y son los únicos que sobrepasarán la barrera de los US$ 30 millones anuales de sueldo”.

Los 10 futbolistas mejores pagos del mundo

1) Kylian Mbappé

El francés de 23 años, actual jugador del PSG gana US$ 125 millones (salario y contratos de publicidad) al año. Su sueldo, cifra cercana a los US$ 105 millones, incluye extras por objetivos y una primapor firmar el contrato. Entre sus auspiciantes están empresas como Nike, Mengniu, Hublot, Electronic Arts, Christian Dior y Oakley; además, la marca Mbappé se sumó Sorare, una plataforma NFT.

2) Cristiano Ronaldo

El portugués de 37 años gana US$ 113 millones (53 de sueldo y 60 de auspiciantes). Recibe más dinero de su propia marca que “se usa en anteojos, calzado, perfumes, ropa interior, hoteles y gimnasios”.

3) Lionel Messi

El argentino de 35 años y futbolista del PSG gana US$ 110 millones (62 de salario y 48 de empresas privadas). El informe reveló que en los últimos meses Leo firmó “un contrato de ocho cifras con Socios.com”. La empresa de criptomonedas y NFT se agrega a una carpeta de auspiciantes que incluye marcas como Adidas, Budweiser, MasterCard, PepsiCo y “al menos otras diez compañías”.

4) Neymar

El brasilero y futbolista del PSG cobrará US$56 millones de sueldo y otros US$35 millones de sus sponsors.

5) Mohamed Salah

El egipcio acaba de renovar su vínculo con el Liverpool, de Inglaterra y es el jugador que más plata recibe en la historia de ese club: US$ 24,5 millones. A estos se suman otros US$15 millones de sus sponsors, siendo el total de 39,5 millones.

6) Eden Hazard

El belga, futbolista del Real Madrid, cobra US$ 31,3 millones (US$ 28,6 millones de sueldo y US$ 2,5 millones de sus sponsors).

7) Andrés Iniesta

A los 38 años, el español renovó su contrato con el Vissel Kobe, de Japón, y cobrará US$ 30 millones esta temporada: US$ 23 millones de sueldo y otros 7 millones de sus sponsors.

8) Raheem Sterling

El inglés es refuerzo para esta temporada de Chelsea y cobrará US$ 21,4 millones brutos más otros US$ 8 millones de auspiciantes siendo un total cercano a los US$ 30 millones.

9) Kevin De Bruyne

El belga, jugador del Manchester City cobra con US$ 29 millones (US$ 25,5 millones de sueldo y otros 3,5 de publicidad)

10) Antoine Griezmann

El francés, jugador del Atlético de Madrid, cobra US$ 27,5 millones (US$ 22 millones de sueldo y US$ 5,5 millones de sponsors).