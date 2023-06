Kylian Mbappé rompió el silencio y habló sobre su futuro: la respuesta a Macron

Embed Kylian Mbappé, sobre los rumores sobre su futuro:



"La gente no tiene todos los datos, no saben cómo va a continuar esto".



Y Además agregó: “No pensé que una carta fuera a matar a nadie ni que yo hubiera ofendido a nadie, no se pueden controlar las reacciones. Pero no me importa”.

Teniendo en cuenta la problemática de los dichos de Emmanuel Macron sobre "intentar convencerlo" para que se quede en el club parisino, el delantero no dudo: “El presidente no tiene ninguna influencia sobre mi carrera. Él quiere que me quede en París, mi objetivo es quedarme. Así que estamos en la misma onda”.