La advertencia de un excampeón con el Bayern Múnich para el Mundial de Clubes: "Boca le puede ganar"

El exdelantero, que fue campeón de la Bundesliga en la temporada 1993/94 con el Bayern, no sólo elogió al equipo argentino, sino que también fue crítico con el presente del gigante alemán: “No es el Bayern que estamos acostumbrados a ver. Tiene muchas falencias, no están esos cracks que había antes. Ya no es el equipo contundente que ganaba todo”, explicó.

image.png

Valencia, que también tuvo paso por clubes como Atlético de Madrid, Independiente Santa Fe y América de Cali, hizo foco en el carácter que Boca deberá mostrar en el torneo que se disputará en Estados Unidos: “Todo dependerá del carácter. Si tiene buenos jugadores y son profesionales, van a jugar bien. Pueden competir de igual a igual”.

El exdelantero ya había demostrado su simpatía por el Xeneize. En 2020, en una entrevista en Colombia, confesó que una de sus cuentas pendientes fue jugar en Boca, y que estuvo cerca en más de una ocasión: “Me hubiera gustado vestir la camiseta azul y oro. Era un jugador potente, rápido y habilidoso, con características para jugar en la liga argentina”, reveló.

Valencia también destacó el lugar que Boca les dio históricamente a los futbolistas colombianos: “A Oscar Córdoba, Jorge Bermúdez, Mauricio Serna, después a Fabián Vargas y ahora a Edwin Cardona. Todos fueron y son grandes representantes en el club”.

image.png

Boca, que clasificó al nuevo formato del Mundial de Clubes como finalista de la Libertadores 2023, deberá enfrentar al Bayern Múnich en un duelo que promete ser uno de los más atractivos de la fase de grupos. El conjunto de Fernando Gago se medirá ante uno de los pesos pesados del fútbol europeo, aunque con varios altibajos en la actual temporada.

Cuándo será el debut de Boca en el Mundial de Clubes 2025

El equipo de Fernando Gago, que seguramente deberá llevar adelante un interesante mercado de pases antes del arranque de la próxima temporada, debutará en la competencia ante Benfica de Portugal. Este esperado encuentro se disputará el día lunes 16 de junio a partir de las 19 en el Hard Rock Stadium.

boca 1.jpg

Cuándo juegan Boca-Bayern Múnich por el Mundial de Clubes

Por la segunda fecha del Grupo C del certamen, el encuentro se disputará en el Hard Rock Stadium de Miami, el domingo 20 de junio a las 22 horas de la Argentina.