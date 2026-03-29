La chicana de Zambia a la Selección Argentina antes del amistoso en la Bombonera: "No corre"

Mientras tanto, Lionel Scaloni continúa evaluando variantes en el plantel argentino. Tras la victoria frente a Mauritania, el entrenador organizó un amistoso ante la Sub 20 dirigida por Diego Placente en el predio de Ezeiza, con el objetivo de dar rodaje a futbolistas que no fueron titulares. El encuentro terminó con triunfo 1-0 para el seleccionado mayor gracias a un gol de José Manuel López. Luego de ese ensayo, el cuerpo técnico decidió liberar al plantel hasta el lunes, cuando los jugadores volverán a entrenarse en el predio Lionel Andrés Messi para ultimar detalles de cara al cruce frente a Zambia.