La chicana de Zambia a la Selección Argentina antes del amistoso en la Bombonera: "No corre"
Zambia chicaneó a la Selección argentina antes del amistoso por fecha FIFA en la Bombonera: Mutandwa dijo que la albiceleste “no corre”.
La Selección Argentina enfrentará a Zambia en un amistoso por la fecha FIFA en la Bombonera y, en la previa, el delantero Kingstone Mutandwa lanzó una chicana al asegurar que la albiceleste “no corre”. El equipo de Lionel Scaloni ajusta detalles antes del Mundial 2026.
El delantero calentó la previa del amistoso ante Argentina con una frase que no pasó desapercibida. El futbolista africano aseguró que el equipo campeón del mundo no corre, aunque destacó su calidad individual y anticipó un partido exigente.
En diálogo con el sitio oficial de la Football Association of Zambia, el atacante explicó que el plantel analizó el último amistoso de la albiceleste, en el que derrotó 2-1 a Mauritania. “Vimos el partido, sí que estamos discutiendo cómo vamos a jugar. De Argentina puedo decir que es un equipo muy táctico. No corre, pero por supuesto, que tienen muchos grandes jugadores. El martes tendremos que dar un 200%”.
Zambia chicaneó a Argentina antes del amistoso en la Bombonera
Mutandwa también expresó su entusiasmo por disputar el encuentro en el estadio de Boca. “Estuvimos trabajando en el estadio. Se ve genial. Quiero ser parte de este partido. Sabemos que hay un gran jugador en su equipo, pero podemos. También tenemos jugadores que hacen daño. Estamos ansiosos por representar y no hay mejor escenario que hacerlo enfrentando al campeón del mundo”, señaló.
Mientras tanto, Lionel Scaloni continúa evaluando variantes en el plantel argentino. Tras la victoria frente a Mauritania, el entrenador organizó un amistoso ante la Sub 20 dirigida por Diego Placente en el predio de Ezeiza, con el objetivo de dar rodaje a futbolistas que no fueron titulares. El encuentro terminó con triunfo 1-0 para el seleccionado mayor gracias a un gol de José Manuel López. Luego de ese ensayo, el cuerpo técnico decidió liberar al plantel hasta el lunes, cuando los jugadores volverán a entrenarse en el predio Lionel Andrés Messi para ultimar detalles de cara al cruce frente a Zambia.
El amistoso se disputará este martes desde las 20.15 en la Bombonera y será una de las últimas presentaciones del equipo argentino ante su público antes del inicio del Mundial 2026.
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