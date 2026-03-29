La decisión de la FIA tras el accidente de Bearman por esquivar a Franco Colapinto en el GP de Japón
La FIA respondió tras el accidente de Bearman al esquivar a Colapinto en Japón y confirmó reuniones para revisar el reglamento 2026 de la Fórmula 1.
El brutal accidente de Oliver Bearman en el circuito de Suzuka encendió la polémica en la Fórmula 1 y puso en el centro del debate al reglamento 2026. El piloto británico de Haas impactó contra los muros tras esquivar al Alpine de Franco Colapinto, con una diferencia de velocidad que, según medios especializados, superó los 80 km/h.
El golpe generó preocupación en el paddock y provocó críticas por parte de varios pilotos, que cuestionaron los riesgos derivados de la gestión de energía de los monoplazas. El impacto sufrido por el joven de 20 años superó los 50G, aunque su equipo confirmó rápidamente que no sufrió fracturas.
La FIA analizará el reglamento 2026 tras el accidente en Japón: estuvo cerca Franco Colapinto
A través de un comunicado oficial, la FIA buscó llevar calma y confirmó que el reglamento continuará siendo evaluado junto a los equipos y fabricantes. “Tras el accidente en el que se vio involucrado Oliver Bearman en el Gran Premio de Japón y la contribución de las altas velocidades de aproximación al accidente, la FIA desea ofrecer las siguientes aclaraciones”, señaló el organismo.
“Desde su introducción, el reglamento de 2026 ha sido objeto de debates continuos entre la FIA, los equipos, los fabricantes de unidades de potencia, los pilotos y la FOM. Por su propia naturaleza, este reglamento incluye una serie de parámetros ajustables, especialmente en lo que respecta a la gestión de la energía, que permiten su optimización basándose en datos reales”, puntualizó la entidad.
Además, remarcaron que existen instancias previstas para revisar su funcionamiento: “La postura constante de todas las partes interesadas ha sido que se llevara a cabo una revisión estructurada tras la fase inicial de la temporada, para permitir la recopilación y el análisis de datos suficientes. Por lo tanto, se han programado varias reuniones en abril para evaluar el funcionamiento del nuevo reglamento y determinar si es necesario introducir alguna mejora”.
El accidente se produjo cuando Bearman se encontró con Colapinto antes de la curva 13. El argentino circulaba a baja velocidad debido a la pérdida de potencia eléctrica en su monoplaza, lo que generó una diferencia significativa de ritmo que obligó al piloto británico a realizar una maniobra evasiva que terminó en el impacto contra las barreras. Según informó Haas, “Ollie se encuentra bien y no sufrió fracturas en su accidente”, aunque el portal The Race indicó que el piloto sufrió hematomas en una rodilla producto del fuerte golpe.
Entre las voces críticas apareció Carlos Sainz, quien cuestionó el impacto del reglamento en la competencia. “Ese es el problema cuando solo escuchas a los equipos, que piensan que la carrera está bien porque tal vez se divierten viéndola por televisión. Desde el punto de vista del piloto, cuando compites contra otro y te das cuenta de que puede haber una diferencia de velocidad de 50 km/h, eso en realidad no es competir”, analizó el español. En esa línea, agregó: “En cualquier caso, espero de verdad que nos escuchen y que se centren en los comentarios que les hemos dado, en lugar de escuchar únicamente a los equipos. Espero que elaboren un plan para Miami que mejore la situación y también un plan para el futuro a mediano plazo de estas regulaciones para seguir mejorándolas”.
Durante abril no habrá actividad en pista debido a la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita por el conflicto bélico en Medio Oriente. La FIA confirmó que aprovechará ese período para mantener reuniones con las escuderías y avanzar en posibles ajustes reglamentarios.
“Está en la agenda de la FIA en cuanto a los aspectos de este reglamento de 2026 que deben mejorarse. No queremos esperar a que ocurran incidentes para tomar medidas”, explicó Andrea Stella, jefe de McLaren. La Fórmula 1 retomará su calendario con el Gran Premio de Miami, que se disputará entre el 1 y el 3 de mayo en los Estados Unidos.
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