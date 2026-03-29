La decisión de la FIA tras el accidente de Bearman por esquivar a Franco Colapinto en el GP de Japón

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2038239548526719058?s=20&partner=&hide_thread=false ¡FUERTE CHOQUE DE BEARMAN! El piloto de Haas intentó superar a Colapinto, pero se fue de la pista y terminó impactando contra el muro.



#JapaneseGP | Toda la temporada de #F1 por #DisneyPlus Plan Premiumpic.twitter.com/dKZ5w4tcwU — SportsCenter (@SC_ESPN) March 29, 2026

El accidente se produjo cuando Bearman se encontró con Colapinto antes de la curva 13. El argentino circulaba a baja velocidad debido a la pérdida de potencia eléctrica en su monoplaza, lo que generó una diferencia significativa de ritmo que obligó al piloto británico a realizar una maniobra evasiva que terminó en el impacto contra las barreras. Según informó Haas, “Ollie se encuentra bien y no sufrió fracturas en su accidente”, aunque el portal The Race indicó que el piloto sufrió hematomas en una rodilla producto del fuerte golpe.

Entre las voces críticas apareció Carlos Sainz, quien cuestionó el impacto del reglamento en la competencia. “Ese es el problema cuando solo escuchas a los equipos, que piensan que la carrera está bien porque tal vez se divierten viéndola por televisión. Desde el punto de vista del piloto, cuando compites contra otro y te das cuenta de que puede haber una diferencia de velocidad de 50 km/h, eso en realidad no es competir”, analizó el español. En esa línea, agregó: “En cualquier caso, espero de verdad que nos escuchen y que se centren en los comentarios que les hemos dado, en lugar de escuchar únicamente a los equipos. Espero que elaboren un plan para Miami que mejore la situación y también un plan para el futuro a mediano plazo de estas regulaciones para seguir mejorándolas”.

Durante abril no habrá actividad en pista debido a la cancelación de los Grandes Premios de Baréin y Arabia Saudita por el conflicto bélico en Medio Oriente. La FIA confirmó que aprovechará ese período para mantener reuniones con las escuderías y avanzar en posibles ajustes reglamentarios.

“Está en la agenda de la FIA en cuanto a los aspectos de este reglamento de 2026 que deben mejorarse. No queremos esperar a que ocurran incidentes para tomar medidas”, explicó Andrea Stella, jefe de McLaren. La Fórmula 1 retomará su calendario con el Gran Premio de Miami, que se disputará entre el 1 y el 3 de mayo en los Estados Unidos.