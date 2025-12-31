La AFA analiza una amnistía total para 2026: qué pasará con la sanción de los jugadores de Estudiantes

La iniciativa busca marcar un punto de partida renovado para el fútbol argentino, aunque no está exenta de polémica. Para muchos, la AFA termina borrando con el codo lo que escribió con la mano, especialmente luego del escándalo y las acusaciones cruzadas que involucraron a Estudiantes.

El fallo contra Estudiantes y los jugadores sancionados

El Tribunal de Disciplina había resuelto sancionar con dos fechas de suspensión a los futbolistas de Estudiantes de La Plata que participaron del pasillo de homenaje y adoptaron la conducta reprochada. Entre los implicados figuran Muslera, Micol Néstor Fernando, Gómez Román Agustín, Núñez Santiago Misael, Palacios Tiago Asael, Farías Facundo Hernán, González Pírez Leandro Martín, Arzamendia Santiago Daniel, Cetré Angulo Edwuin Stiven, Piovi Lucas Ezequiel, Medina Cristian Nicolás y Amondarain Mikel Jesús.

Fue la primera vez que se aplicó una sanción disciplinaria deportiva por no respetar un protocolo, ya que anteriormente este tipo de situaciones se resolvían mediante el reglamento ODT de la Liga, con sanciones administrativas. En esta oportunidad, la AFA recurrió al Tribunal de Disciplina para suspender a los futbolistas.

Sin embargo, todo quedaría sin efecto si finalmente se decreta la amnistía. Además de levantar las suspensiones, también se retrocedería en el castigo extra impuesto a Núñez, quien había sido inhabilitado para portar la cinta de capitán durante tres meses, una sanción que pasaría al olvido.