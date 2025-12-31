La AFA analiza una amnistía total para 2026: qué pasará con la sanción de los jugadores de Estudiantes
La AFA evalúa una amnistía total para 2026 que dejaría sin efecto sanciones disciplinarias y beneficiaría a Estudiantes tras el fallo por el pasillo en Rosario.
Estudiantes cerró el año de gran manera y podría comenzar el 2026 en idénticas condiciones. Todo indica que la Asociación del Fútbol Argentino avanza en una medida de amnistía total que implicaría un borrón y cuenta nueva para todos los futbolistas que arrastren sanciones disciplinarias pendientes.
La resolución, que aún aguarda confirmación oficial, impactaría de manera directa en el arranque de la próxima temporada. En ese escenario aparece el Pincha, que fue sancionado tras el partido frente a Rosario Central por los octavos de final del Torneo Clausura.
En aquel encuentro, el once albirrojo realizó el recordado pasillo que derivó en una pena de dos fechas de suspensión para cada uno de los futbolistas involucrados, por infracción al artículo 12 del Código Disciplinario. De prosperar la amnistía, Eduardo Domínguez podrá contar con todos ellos desde la primera fecha.
La determinación que analiza la casa madre del fútbol argentino establecería que ninguna sanción pendiente deberá cumplirse, sin importar la gravedad de la falta ni el torneo en el que se haya producido. Así, todos los protagonistas quedarían automáticamente habilitados.
Amnistía de la AFA y alcance nacional
A priori, la medida tendría alcance nacional y comprendería a todas las categorías del fútbol argentino, desde el ascenso hasta la Primera División, incluyendo certámenes regionales y federales. El objetivo es unificar criterios y evitar desigualdades entre torneos.
La iniciativa busca marcar un punto de partida renovado para el fútbol argentino, aunque no está exenta de polémica. Para muchos, la AFA termina borrando con el codo lo que escribió con la mano, especialmente luego del escándalo y las acusaciones cruzadas que involucraron a Estudiantes.
El fallo contra Estudiantes y los jugadores sancionados
El Tribunal de Disciplina había resuelto sancionar con dos fechas de suspensión a los futbolistas de Estudiantes de La Plata que participaron del pasillo de homenaje y adoptaron la conducta reprochada. Entre los implicados figuran Muslera, Micol Néstor Fernando, Gómez Román Agustín, Núñez Santiago Misael, Palacios Tiago Asael, Farías Facundo Hernán, González Pírez Leandro Martín, Arzamendia Santiago Daniel, Cetré Angulo Edwuin Stiven, Piovi Lucas Ezequiel, Medina Cristian Nicolás y Amondarain Mikel Jesús.
Fue la primera vez que se aplicó una sanción disciplinaria deportiva por no respetar un protocolo, ya que anteriormente este tipo de situaciones se resolvían mediante el reglamento ODT de la Liga, con sanciones administrativas. En esta oportunidad, la AFA recurrió al Tribunal de Disciplina para suspender a los futbolistas.
Sin embargo, todo quedaría sin efecto si finalmente se decreta la amnistía. Además de levantar las suspensiones, también se retrocedería en el castigo extra impuesto a Núñez, quien había sido inhabilitado para portar la cinta de capitán durante tres meses, una sanción que pasaría al olvido.
