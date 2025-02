La AFA reprogramó partidos del Torneo Apertura 2025: cuáles son los cambios

En la cuarta jornada, se ajustaron los horarios de los encuentros del viernes y el sábado para evitar que equipos como Banfield, Belgrano, Vélez y San Lorenzo jueguen en horarios de mayor calor. Sin embargo, algunos compromisos como Aldosivi vs. Barracas, Riestra vs. Defensa y Platense vs. Instituto mantendrán su horario inicial de las 17, lo que generó algunas críticas.

independiente river.jpg

Para la quinta fecha, la única excepción será Riestra, que nuevamente jugará en ese horario, esta vez contra Rosario Central en el Estadio Guillermo Laza.

La reprogramación de partidos en el fútbol argentino no es un hecho habitual, pero el organismo priorizó la salud de los futbolistas en un contexto de temperaturas extremas. La decisión generó diversas opiniones dentro de los clubes, ya que algunos consideran que los cambios no fueron equitativos y que ciertas modificaciones pudieron haber sido más amplias.

Con estas medidas, la organización espera minimizar el impacto del calor en la competencia y evitar situaciones de riesgo para los jugadores en las jornadas venideras.

racing boca en el cilindro.jpg

Así se jugarán las fechas 4 y 5 del Torneo Apertura 2025

Jueves 6 de febrero

A las 17 | Aldosivi – Barracas Central (Zona A)

A las 20 | Sarmiento – San Martín (SJ) (Zona B)

Viernes 7 de febrero

A las 17:45 | Banfield – Belgrano (Zona A)

A las 20:00 | Central Córdoba – Newell’s (Zona A)

A las 20:00 | Huracán – Tigre (Zona A)

A las 22:15 | Independiente Rivadavia – Estudiantes (Zona A)

A las 22:15 | Unión – Argentinos (Zona A)

Sábado 8 de febrero

A las 18:00 | Vélez – San Lorenzo (Zona B)

A las 19:30 | Rosario Central – Atlético Tucumán

A las 20:15 | River – Independiente (Zona B)

A las 22:15 | Racing – Boca (Zona A)

Domingo 9 de febrero

A las 17:00 | Deportivo Riestra- Defensa y Justicia (interzonal)

A las 17:00 | Platense -Instituto (Zona B)

A las 19:15 | Gimnasia – Godoy Cruz

Fecha 5

Martes 11 de febrero

A las 17:45 | Barracas Central – Central Córdoba (Zona A)

A las 20:00 | Boca – Independiente Rivadavia (Zona A)

A las 20:00| Estudiantes – Banfield (Zona A)

A las 22:15 | Belgrano – Aldosivi (Zona A)

A las 22:15 | Tigre – Racing (Zona A)

Miércoles 12 de febrero

A las 17:00 | Deportivo Riestra – Rosario Central (Zona B) -ESPN-

A las 17:45 | Newell’s – Defensa y Justicia (Zona A)

A las 20:00 | Independiente – Vélez (Zona B)

A las 20:00| Argentinos – Huracán (Zona A)

A las 22:15 | Godoy Cruz – River (Zona B)

A las 17:45 | Lanús – Gimnasia (Zona B)

Jueves 13 de febrero

A las 20:00 | San Martín (SJ) – Talleres (Zona B)

A las 20:00| San Lorenzo – Platense (Zona B)

A las 22:15 | Unión – Instituto (interzonal)

A las 22:15 | Atlético Tucumán – Sarmiento (Zona B)