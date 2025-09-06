La emoción del chico que acompañó a Cristiano Ronaldo en Portugal vs Armenia
El nene no pudo contener las lágrimas al conocer al astro portugués durante el protocolo de inicio del partido por las eliminatorias rumbo al Mundial 2026.
La emoción de conocer a un ídolo mundial puede ser tan intensa que provoca lágrimas. Así lo vivió un niño durante el protocolo de inicio del partido entre Armenia y Portugal, correspondiente a las eliminatorias de la UEFA rumbo al Mundial 2026, cuando tuvo la oportunidad de acompañar a Cristiano Ronaldo. La reacción del pequeño, que no pudo contener las lágrimas ante la presencia del astro portugués, se transformó rápidamente en un momento que conmovió a miles de usuarios en redes sociales.
Cristiano Ronaldo, a pesar de su edad y de no formar parte de una liga considerada de élite en el ámbito internacional, sigue siendo uno de los futbolistas más reconocidos del mundo. Su convocatoria en la Selección de Portugal responde a la necesidad del equipo de sumar puntos en busca de la clasificación al próximo Mundial, que podría marcar la última participación mundialista del delantero. Junto con Lionel Messi, CR7 mantiene un lugar privilegiado en la historia reciente del fútbol y sigue generando admiración entre las nuevas generaciones de fanáticos.
El instante con el niño se volvió viral en cuestión de minutos. Según las imágenes que circularon por redes, el pequeño no pudo evitar llorar mientras estaba al lado de Cristiano Ronaldo, quien, al notar la reacción del menor, lo abrazó afectuosamente. Este gesto sencillo, pero cargado de humanidad, fue interpretado por muchos como una muestra de la cercanía del astro con sus seguidores, un detalle que quedará guardado en la memoria del fanático durante toda su vida.
Portugal continúa su camino en las eliminatorias europeas con Cristiano Ronaldo como una de sus principales cartas, buscando asegurar la mayor cantidad de puntos posibles para llegar al Mundial 2026, que se jugará de manera conjunta en México, Estados Unidos y Canadá. La experiencia de este niño y la viralización del momento recuerdan que, más allá de títulos y récords, los gestos de los ídolos también tienen un impacto profundo en quienes sueñan con seguir sus pasos dentro y fuera de la cancha.
