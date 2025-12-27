La alegría de Gustavo Costas tras renovar con Racing: "Feliz porque sigo en el lugar donde quiero"

tuit racing costas

Además fue enfático al advertir que “jamás nos vamos a conformar porque siempre tenemos que apuntar a lo máximo. Y este año que está por comenzar no será diferente, por supuesto. Esta camiseta así lo pide”.

Por su parte, Milito señaló que de esta manera “reafirmamos un camino que le ha dado a Racing un crecimiento evidente. Gustavo ha hecho un enorme trabajo y nosotros queremos que el proyecto siga afirmándose en los próximos tres años”.

Vale recordar que el técnico comenzó su tercer ciclo en la Academia en 2023 y, desde entonces dirigió 111 partidos, con un balance de 62 triunfos, 17 empates y 32 derrotas, además de la obtención de dos títulos: la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025.