La alegría de Gustavo Costas tras renovar con Racing: "Feliz porque sigo en el lugar donde quiero"
"Gustavo ha hecho un enorme trabajo y nosotros queremos que el proyecto siga afirmándose", dijo Diego Milito.
Gustavo Costas renovó su contrato con Racing hasta diciembre de 2028, extendiendo su vínculo con la Academia para cumplir cinco años consecutivos dirigiendo la primera división del club de Avellaneda.
Las negociaciones entre el entorno del entrenador y la dirigencia encabezada por Diego Milito estaban avanzadas ya que existía desde el principio voluntad de ambas partes en alcanzar la renovación.
Ello se produce a días de que el equipo perdiera la la final del Torneo Apertura ante Estudiantes de La Plata, en Santiago del Estero, y tras un segundo semestre frustrante para la institución y sus hinchas, ya que Racing quedó eliminado de la Copa Argentina y la Libertadores.
“Estoy muy feliz porque sigo en el lugar donde quiero”, declaró Costas tras la firma del nuevo contrato por el que la dirigencia racinguista apuesta a la continuidad del entrenador de 62 años.
“El objetivo es el mismo de siempre y el de todos los que estamos en Racing: poner al equipo en lo más alto. Desde que llegamos hemos estado a la altura de lo que exige la grandeza de Racing”, añadió.
Además fue enfático al advertir que “jamás nos vamos a conformar porque siempre tenemos que apuntar a lo máximo. Y este año que está por comenzar no será diferente, por supuesto. Esta camiseta así lo pide”.
Por su parte, Milito señaló que de esta manera “reafirmamos un camino que le ha dado a Racing un crecimiento evidente. Gustavo ha hecho un enorme trabajo y nosotros queremos que el proyecto siga afirmándose en los próximos tres años”.
Vale recordar que el técnico comenzó su tercer ciclo en la Academia en 2023 y, desde entonces dirigió 111 partidos, con un balance de 62 triunfos, 17 empates y 32 derrotas, además de la obtención de dos títulos: la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025.
