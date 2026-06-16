La cábala que sigue intacta: Messi, De Paul y Tapia repitieron el ritual antes del Mundial 2026
Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Claudio Tapia volvieron a compartir una tradicional foto con mate en la previa del debut ante Argelia.
A horas del estreno de la Selección Argentina en el Mundial 2026, una de las postales más representativas del ciclo de Lionel Scaloni volvió a repetirse. Lionel Messi, Rodrigo De Paul y Claudio "Chiqui" Tapia renovaron su tradicional ritual del mate compartido, una imagen que ya se convirtió en símbolo de la Scaloneta.
La cuenta regresiva para el debut ante Argelia ya está en marcha y, mientras el entrenador ajusta los últimos detalles futbolísticos, dentro de la concentración argentina hay costumbres que permanecen inalterables.
Una de ellas volvió a quedar reflejada en las redes sociales de Claudio Tapia, quien compartió una imagen junto a Messi y De Paul, repitiendo una escena que se transformó en una verdadera cábala para la Selección Argentina. La fotografía muestra a los tres referentes compartiendo un mate en una de las habitaciones del hotel donde se hospeda la delegación albiceleste en Kansas City. Junto a la imagen, el presidente de la AFA escribió: "TODOS JUNTOS. Por mi bandera la vida yo doy", una frase que rápidamente fue replicada por miles de hinchas en las redes sociales.
La cábala que se mantiene intacta: Messi, De Paul y Tapia repitieron el ritual antes del Mundial
Con el paso de los años, la foto entre Messi, De Paul y Tapia se convirtió en una tradición que suele aparecer en momentos importantes de la Selección Argentina. Ya ocurrió en la previa de la Copa América, durante las Eliminatorias y también antes de compromisos decisivos del ciclo que llevó a la Albiceleste a conquistar la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Más allá de lo anecdótico, la imagen representa uno de los rasgos distintivos del equipo de Scaloni: la cercanía entre los futbolistas, el cuerpo técnico y los dirigentes.
La instantánea también reflejó la tranquilidad con la que la Selección afronta las horas previas al estreno mundialista. Messi, De Paul y Tapia aparecen relajados, vestidos con la indumentaria oficial de entrenamiento y compartiendo una charla alrededor del tradicional mate. En un plantel que convirtió la unión del grupo en una de sus principales fortalezas, este tipo de rituales forman parte de la identidad construida durante los últimos años.
Por eso, mientras la expectativa crece de cara al encuentro frente a Argelia, la cábala volvió a hacerse presente. Una simple foto, un mate compartido y una tradición que acompaña a la Scaloneta en cada desafío importante.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario