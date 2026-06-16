La cábala que sigue intacta: Messi, De Paul y Tapia repitieron el ritual antes del Mundial 2026

Con el paso de los años, la foto entre Messi, De Paul y Tapia se convirtió en una tradición que suele aparecer en momentos importantes de la Selección Argentina. Ya ocurrió en la previa de la Copa América, durante las Eliminatorias y también antes de compromisos decisivos del ciclo que llevó a la Albiceleste a conquistar la Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024. Más allá de lo anecdótico, la imagen representa uno de los rasgos distintivos del equipo de Scaloni: la cercanía entre los futbolistas, el cuerpo técnico y los dirigentes.

La instantánea también reflejó la tranquilidad con la que la Selección afronta las horas previas al estreno mundialista. Messi, De Paul y Tapia aparecen relajados, vestidos con la indumentaria oficial de entrenamiento y compartiendo una charla alrededor del tradicional mate. En un plantel que convirtió la unión del grupo en una de sus principales fortalezas, este tipo de rituales forman parte de la identidad construida durante los últimos años.

Por eso, mientras la expectativa crece de cara al encuentro frente a Argelia, la cábala volvió a hacerse presente. Una simple foto, un mate compartido y una tradición que acompaña a la Scaloneta en cada desafío importante.