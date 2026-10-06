La carta del Ogro Fabbiani a Messi antes de su despedida: "Ojalá se pueda dar tu último baile..."
El exdelantero y actual entrenador publicó una emotiva carta dedicada al capitán de la Selección Argentina, a quien agradeció por su legado y le hizo una particular propuesta.
Lionel Messi vive las últimas horas antes de su despedida de la Selección Argentina y las muestras de reconocimiento se multiplican desde todos los ámbitos. Entre los mensajes que aparecieron durante la previa del partido ante Benín se destacó el de Cristian “Ogro” Fabbiani, quien eligió las redes sociales para dedicarle unas sentidas palabras al capitán.
Fabbiani, de 43 años, no compartió cancha con la Pulga durante su carrera profesional, pero mantiene un vínculo especial con el rosarino por su identificación con Newell’s y por la admiración que siente hacia el futbolista surgido de las divisiones inferiores del club. En su publicación, el actual entrenador evitó plantear la despedida como un adiós definitivo. Por el contrario, eligió agradecerle por todo lo que significó para el seleccionado y para los hinchas.
“Si hoy llega el momento de despedirte, no quiero decirte adiós. Quiero decirte gracias. Gracias por defender nuestra camiseta durante tantos años. Gracias por las alegrías, por las lágrimas y por todas esas noches que quedarán para siempre en nuestra memoria. Ahora te toca disfrutar. Disfrutar de tu familia, de tus hijos y de todo lo que construiste. Andate tranquilo, Leo. No dejaste nada pendiente", sostuvo.
“La carrera de Messi con la Selección no se resume en una Copa”
Una de las frases centrales del mensaje de Fabbiani estuvo relacionada con la dimensión que alcanzó con la camiseta argentina. Para el exdelantero, la historia del capitán no puede analizarse únicamente a partir de los trofeos conseguidos. Fabbiani apuntó que la carrera del rosarino “con la Selección no se resume en una Copa”.
En su mirada, el impacto de Messi excede ampliamente los títulos y los números acumulados durante su extensa trayectoria: “Está en cada chico que empezó a jugar al fútbol mirándote. En cada familia que se reunió frente a un televisor. En cada argentino que gritó un gol tuyo como si fuera propio”, escribió.
La reflexión del Ogro pone el foco en la influencia que tuvo el 10 sobre distintas generaciones de futbolistas e hinchas. Desde sus primeros años con la casaca de bastones celestes y blancos hasta la consagración definitiva con los grandes títulos, se convirtió en una figura central para el fútbol argentino.
El pedido del Ogro: un último partido en Newell’s
Más allá del agradecimiento, Fabbiani aprovechó la ocasión para realizar un pedido personal. Como referente e hincha de la Lepra rosarina, imaginó la posibilidad de que pueda cerrar su carrera profesional con una última presentación en el club que lo formó. En su publicación, el exdelantero se permitió dejar una posdata dirigida directamente al futbolista del Inter Miami.
“Argentina te va a extrañar, pero sobre todo te va a agradecer para siempre. Ojalá se pueda dar tu último baile en Newell’s para cerrar algo inolvidable”, tipeó. La frase rápidamente generó repercusión entre los hinchas, que desde hace años sueñan con volver a ver a Messi con la camiseta rojinegra
La carta completa del Ogro Fabbiani a Messi
Leo: mi hija te ama. Hoy cuesta escribirte estas palabras. Porque durante tantos años decir “Messi” y decir “Selección Argentina” fueron casi la misma cosa. Nos acostumbraste a esperarte. A creer que en cualquier momento podía aparecer una gambeta, un pase, un gol, algo que solamente vos podías hacer.
Te vimos crecer, sufrir, caer y levantarte. Te vimos cargar con una camiseta que pesa más que cualquier otra y nunca dejar de intentarlo. Y finalmente nos regalaste lo que todos soñábamos: verte campeón del mundo con Argentina. Pero tu historia con la Selección no se resume en una Copa.
Está en cada chico que empezó a jugar al fútbol mirándote. En cada familia que se reunió frente a un televisor. En cada argentino que gritó un gol tuyo como si fuera propio.
Por eso, si hoy llega el momento de despedirte, no quiero decirte adiós. Quiero decirte gracias. Gracias por defender nuestra camiseta durante tantos años. Gracias por las alegrías, por las lágrimas y por todas esas noches que quedarán para siempre en nuestra memoria.
Ahora te toca disfrutar. Disfrutar de tu familia, de tus hijos y de todo lo que construiste. Andate tranquilo, Leo. No dejaste nada pendiente.
Te vas como lo que sos: una parte para siempre de la historia de la Selección Argentina. La camiseta número 10 seguirá existiendo. Pero habrá una época que todos vamos a recordar como la época de Messi. Gracias, capitán. Gracias por todo.
Argentina te va a extrañar, pero sobre todo te va a agradecer para siempre. @leomessi ojalá se pueda dar tu último baile en Newell’s para cerrar algo inolvidable.
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