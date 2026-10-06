La carta del Ogro Fabbiani a Messi antes de su despedida: "Ojalá se pueda dar tu último baile..."

La reflexión del Ogro pone el foco en la influencia que tuvo el 10 sobre distintas generaciones de futbolistas e hinchas. Desde sus primeros años con la casaca de bastones celestes y blancos hasta la consagración definitiva con los grandes títulos, se convirtió en una figura central para el fútbol argentino.

El pedido del Ogro: un último partido en Newell’s

Más allá del agradecimiento, Fabbiani aprovechó la ocasión para realizar un pedido personal. Como referente e hincha de la Lepra rosarina, imaginó la posibilidad de que pueda cerrar su carrera profesional con una última presentación en el club que lo formó. En su publicación, el exdelantero se permitió dejar una posdata dirigida directamente al futbolista del Inter Miami.

“Argentina te va a extrañar, pero sobre todo te va a agradecer para siempre. Ojalá se pueda dar tu último baile en Newell’s para cerrar algo inolvidable”, tipeó. La frase rápidamente generó repercusión entre los hinchas, que desde hace años sueñan con volver a ver a Messi con la camiseta rojinegra

La carta completa del Ogro Fabbiani a Messi

Leo: mi hija te ama. Hoy cuesta escribirte estas palabras. Porque durante tantos años decir “Messi” y decir “Selección Argentina” fueron casi la misma cosa. Nos acostumbraste a esperarte. A creer que en cualquier momento podía aparecer una gambeta, un pase, un gol, algo que solamente vos podías hacer.

Te vimos crecer, sufrir, caer y levantarte. Te vimos cargar con una camiseta que pesa más que cualquier otra y nunca dejar de intentarlo. Y finalmente nos regalaste lo que todos soñábamos: verte campeón del mundo con Argentina. Pero tu historia con la Selección no se resume en una Copa.

Está en cada chico que empezó a jugar al fútbol mirándote. En cada familia que se reunió frente a un televisor. En cada argentino que gritó un gol tuyo como si fuera propio.

Por eso, si hoy llega el momento de despedirte, no quiero decirte adiós. Quiero decirte gracias. Gracias por defender nuestra camiseta durante tantos años. Gracias por las alegrías, por las lágrimas y por todas esas noches que quedarán para siempre en nuestra memoria.

Ahora te toca disfrutar. Disfrutar de tu familia, de tus hijos y de todo lo que construiste. Andate tranquilo, Leo. No dejaste nada pendiente.

Te vas como lo que sos: una parte para siempre de la historia de la Selección Argentina. La camiseta número 10 seguirá existiendo. Pero habrá una época que todos vamos a recordar como la época de Messi. Gracias, capitán. Gracias por todo.

Argentina te va a extrañar, pero sobre todo te va a agradecer para siempre. @leomessi ojalá se pueda dar tu último baile en Newell’s para cerrar algo inolvidable.