La chicana de Fluminense a Vasco da Gama por la eliminación con un palito a Boca
El conjunto tricolor aprovechó la caída del Gigante da Colina en el Maracaná para recordar su histórica coronación en la Copa Libertadores 2023 antes de disputar su semifinal.
La clasificación de Boca a la final de la Copa Sudamericana 2026 en el Estadio Maracaná sigue generando repercusiones de alto impacto en Río de Janeiro. Tras la eliminación de Vasco da Gama ante el conjunto xeneize en condición de local, Fluminense aprovechó el desenlace del compromiso para publicar una picante chicana dirigida a uno de sus acérrimos rivales de la ciudad, deslizando además un tiro elevador hacia la Ribera que rápidamente generó revuelo en las redes sociales.
A través de sus canales oficiales de comunicación, el "Flu" reaccionó tras la victoria auriazul rememorando la gesta continental alcanzada tres años atrás en ese mismo escenario. "¡Siempre superamos grandes desafíos, en casa o afuera!", escribieron en sus redes sociales oficiales, acompañando el texto con la icónica fotografía del festejo de John Kennedy durante la final de la Copa Libertadores 2023 frente al equipo argentino.
Fluminense chicaneó a Vasco da Gama por la eliminación ante Boca
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El dardo, que generó un ida y vuelta entre los hinchas, apuntó directamente a las intensas gestiones dirigenciales y judiciales que realizó Vasco da Gama para trasladar la semifinal del Estadio São Januário al Maracaná, recinto en el cual finalmente quedó eliminado. Con esta publicación, la escuadra tricolor sacó pecho de ser el único de los dos equipos cariocas en haberse consagrado campeón de "La Gloria Eterna" frente a Boca en dicho mítico estadio.
Asimismo, el posteo concluyó con un enérgico llamado de atención para su propia parcialidad: "Mañana tenemos otro desafío. VAMOS A DARLO VUELTA, NENSE", en referencia al choque de vuelta de las semifinales de la Copa Libertadores donde buscará revertir el 1-2 sufrido en la ida frente al Palmeiras.
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