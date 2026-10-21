La chicana de Fluminense a Vasco da Gama por la eliminación con un palito a Boca

La clasificación de Boca a la final de la Copa Sudamericana 2026 en el Estadio Maracaná sigue generando repercusiones de alto impacto en Río de Janeiro. Tras la eliminación de Vasco da Gama ante el conjunto xeneize en condición de local, Fluminense aprovechó el desenlace del compromiso para publicar una picante chicana dirigida a uno de sus acérrimos rivales de la ciudad, deslizando además un tiro elevador hacia la Ribera que rápidamente generó revuelo en las redes sociales.