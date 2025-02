La confesión de un futbolista uruguayo y el pensamiento de Marcelo Bielsa sobre la MLS: "Achancha"

En diálogo con el programa Punto Penal, Olivera contó detalles de una conversación que tuvo con el Loco cuando formaba parte del seleccionado Sub 23: “Bielsa, en su momento, cuando estaba en la Sub 23, me dijo que debía salir de Los Ángeles porque no era una liga adecuada para mí. Hablando mal, me dijo que achancha a los jugadores. Yo también lo sentí así, me faltaba ritmo. Me di cuenta de que era la liga. Ahora, con el fútbol brasileño, que se juega cada tres días, es hermoso”.