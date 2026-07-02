La conmovedora reflexión de Fernando Gago tras sufrir un infarto: "Segunda oportunidad"
El director técnico de Universidad de Chile agradeció la rápida atención médica y reconoció que todavía le cuesta asimilar lo ocurrido.
Fernando Gago regresó al banco de suplentes de Universidad de Chile y, antes de analizar la derrota por 1-0 frente a Unión La Calera por la Copa Chile, se tomó unos minutos para hablar sobre el delicado problema de salud que atravesó. "Le voy a responder una vez para que ya quede claro y tratar de no seguir hablando de esto", comenzó el entrenador de 40 años.
El exfutbolista explicó que el día del partido ante O'Higgins sintió una molestia que creyó que era muscular y nunca imaginó que estaba sufriendo un infarto: "Nunca pensé que era lo que tenía. Si hubiese sabido desde entrada que era algo tan grave, me hubiese estudiado por la mañana".
Gago contó que decidió dirigir igualmente porque entendía la importancia del compromiso, pese a la insistencia de su esposa para que fuera al médico: "Decidí estar con el plantel porque tengo muy claro lo que significa esta profesión. El futbolista, el entrenador se pierde cosas familiares, se pierde cumpleaños. Era un partido en el que creía y necesitaba estar. Mi mujer me insistió durante todo el día para hacerme un estudio. Le dije que después del partido sí me lo iba a hacer".
Una vez finalizado el encuentro, el entrenador acudió al hospital convencido de que no era nada grave. Sin embargo, el último estudio cambió completamente el panorama: "Cuando terminé el partido me sentía igual que todo el día. Nunca me sentí de peor forma de la molestia que tenía. Cuando llegué al hospital, los estudios daban bien y el último estudio dio mal. Ahí me enteré de la noticia: tenía una arteria tapada".
El técnico agradeció la rápida atención médica y reconoció que todavía le cuesta asimilar lo ocurrido: "Agradecido con el médico, con la clínica, con la atención que tuve. Fue todo muy rápido, muy sencillo, fácil. Creo que todavía no caigo. Esa es la realidad". Luego llegó la frase más emotiva de toda la conferencia. "Pasaron muchas cosas por la cabeza. Mis hijos, mi mujer, mi familia. Soy joven, tengo una segunda oportunidad para poder seguir viviendo".
Gago explicó que desde el viernes posterior a la intervención comenzó a retomar paulatinamente el contacto con el club y siguió los partidos mediante llamadas telefónicas junto a su cuerpo técnico. "Ya empecé a ir un poquito al club, a estar un poquito en contacto con el día a día. Seguí los partidos con charlas telefónicas durante el partido. Son cosas importantes de la vida que pasan a un primer plano donde no lo esperaba, no lo pensé nunca".
Antes de cerrar el tema de su salud, también dejó un momento distendido cuando le consultaron si cambiaría algunos hábitos: "Té y café. El café no se va a dejar. En esta época hace un frío bárbaro", respondió entre risas.
Qué le pasó a Fernando Gago
La madrugada del 20 de junio, la Clínica Alemana de Santiago confirmó que el entrenador había sufrido un infarto agudo al miocardio y que debió ser sometido a una angioplastia con implante de un stent coronario, procedimiento que permitió restablecer el flujo sanguíneo.
Durante su recuperación, Universidad de Chile publicó el parte médico oficial y recibió múltiples muestras de apoyo. La presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, destacó el compromiso del entrenador. "Saber que dirigió el partido sintiéndose mal me vuelve a emocionar, es el compromiso que tiene con el club. Nos hace reconfirmar que creemos en su proyecto".
Tras recibir el alta médica, Gago volvió a ocupar su lugar en el banco de suplentes, aunque su regreso estuvo acompañado por una derrota frente a Unión La Calera que extendió la racha negativa del equipo.
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