La conmovedora reflexión de Fernando Gago tras sufrir un infarto: "Segunda oportunidad"

Gago explicó que desde el viernes posterior a la intervención comenzó a retomar paulatinamente el contacto con el club y siguió los partidos mediante llamadas telefónicas junto a su cuerpo técnico. "Ya empecé a ir un poquito al club, a estar un poquito en contacto con el día a día. Seguí los partidos con charlas telefónicas durante el partido. Son cosas importantes de la vida que pasan a un primer plano donde no lo esperaba, no lo pensé nunca".

Antes de cerrar el tema de su salud, también dejó un momento distendido cuando le consultaron si cambiaría algunos hábitos: "Té y café. El café no se va a dejar. En esta época hace un frío bárbaro", respondió entre risas.

Qué le pasó a Fernando Gago

La madrugada del 20 de junio, la Clínica Alemana de Santiago confirmó que el entrenador había sufrido un infarto agudo al miocardio y que debió ser sometido a una angioplastia con implante de un stent coronario, procedimiento que permitió restablecer el flujo sanguíneo.

Durante su recuperación, Universidad de Chile publicó el parte médico oficial y recibió múltiples muestras de apoyo. La presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez, destacó el compromiso del entrenador. "Saber que dirigió el partido sintiéndose mal me vuelve a emocionar, es el compromiso que tiene con el club. Nos hace reconfirmar que creemos en su proyecto".

Tras recibir el alta médica, Gago volvió a ocupar su lugar en el banco de suplentes, aunque su regreso estuvo acompañado por una derrota frente a Unión La Calera que extendió la racha negativa del equipo.