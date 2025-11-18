La decisión de Huracán con Frank Kudelka tras la polémica arbitral que lo dejó sin Playoffs

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/1990544667813757013?s=20&partner=&hide_thread=false "VAMOS A HABLAR Y TE VOY A ROMPER TODO." Impresionante discusión entre Gariano, árbitro del partido entre Barracas Central y Huracán, y Kudelka, DT del Globo.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/NZaZvLus2r — SportsCenter (@SC_ESPN) November 17, 2025

Más allá del subcampeonato en el Apertura, el rendimiento del Globo venía en caída. Había logrado apenas dos triunfos en los últimos 12 partidos y sumaba también la eliminación en octavos de final de la Sudamericana. La derrota 2-0 ante Newell’s en la última fecha como local fue una señal: insultos desde las tribunas y un Colo Gil fuera de sí, a quien Kudelka debió frenar antes de que pidiera disculpas públicas.