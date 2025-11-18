La decisión de Huracán con Frank Kudelka tras la polémica arbitral que lo dejó sin Playoffs
El Globo confirmó que el entrenador no seguirá tras el polémico 1-1 ante Barracas Central, que lo dejó sin playoffs y fuera de la Copa Sudamericana 2026.
La tarde del lunes en el estadio de Barracas Central marcó un antes y un después para Huracán. Tras el 1-1 que lo dejó afuera de los playoffs del Clausura y sin clasificación a la Copa Sudamericana 2026, el Globo decidió que Frank Darío Kudelka no seguirá al frente del plantel profesional.
El partido terminó envuelto en un clima de máxima tensión. El cruce entre Kudelka y el árbitro Andrés Gariano, quien le dijo que lo iba a “romper todo”, expuso el nivel de descontrol que rodeó al final del encuentro. Huracán había llegado obligado a ganar, pero pasó del 1-0 a sufrir dos penales muy polémicos en contra que cambiaron el rumbo del resultado y desataron la bronca en todo Parque Patricios.
Más allá del subcampeonato en el Apertura, el rendimiento del Globo venía en caída. Había logrado apenas dos triunfos en los últimos 12 partidos y sumaba también la eliminación en octavos de final de la Sudamericana. La derrota 2-0 ante Newell’s en la última fecha como local fue una señal: insultos desde las tribunas y un Colo Gil fuera de sí, a quien Kudelka debió frenar antes de que pidiera disculpas públicas.
Frente a Barracas la historia no cambió. El equipo no logró sostener la ventaja, quedó afuera de los playoffs y la sensación general en el club fue de perjuicio arbitral mezclado con la frustración por otra oportunidad desperdiciada.
El golpe también fue deportivo. Huracán terminó 12° en la tabla anual, con 47 puntos, fuera de cualquier cupo internacional para 2026. Ni siquiera el eventual corrimiento por cupos liberados lo ayudaría, ya que esos lugares quedarían en manos de Barracas e Independiente.
Así se cerró el tercer ciclo de Kudelka en el club, tras haber asumido en marzo de 2024. Dirigió 84 partidos, con 39 victorias, 25 empates y 20 derrotas, sin poder conseguir títulos en ninguna de sus etapas anteriores (2013-14, 2021-22 y 2024-25). La salida será oficial en las próximas horas y en Parque Patricios ya trabajan en el nombre del sucesor.
