La decisión que tomó Abel Ferreira para evitar un "espionaje" en su última práctica previo a River

Palmeiras vs. River: formaciones del duelo

La expectativa es que la alineación que salte al campo sea muy similar a la del último fin de semana, cuando Ferreira preservó a los titulares para garantizar su mejor condición física de cara a la revancha.

Palmeiras: Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista; Andreas Pereira, José Manuel López, Felipe Anderson; Vitor Roque. DT: Abel Ferreira .

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero o Ignacio Fernández o Facundo Colidio; Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

River va por la hazaña ante Palmeiras en la Copa Libertadores

El duelo entre River y Palmeiras no solo definirá el pase a semifinales, sino que también será una prueba de ingenio y estrategia para ambos entrenadores. Mientras el "Muñeco" confía en su experiencia y en la determinación de sus jugadores, Ferreira busca que la sorpresa táctica y la preparación física de su plantel marquen la diferencia en un partido que promete intensidad y tensión hasta el último minuto.

La atención del público, y de los propios equipos, estará puesta en cada movimiento dentro del Allianz Parque, donde se definirá quién continúa con vida en la Copa Libertadores y quién deberá despedirse del torneo continental más prestigioso de América.