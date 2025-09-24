La decisión que tomó Abel Ferreira para evitar un "espionaje" en su última práctica previo a River
A pocas horas de la revancha por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, el DT de Palmeiras tomó medidas extraordinarias para proteger la estrategia de su equipo.
Esta noche, River visitará el Allianz Parque con la obligación de revertir el 0-1 sufrido en la ida en la Copa Libertadores 2025. Marcelo Gallardo ya definió la lista de convocados y espera contar con sus titulares en óptimas condiciones para visitar al Palmeiras en San Pablo.
Por su parte, Abel Ferreira implementó una medida poco habitual en su último entrenamiento: solicitó el cierre de todos los restaurantes y espacios con vista al campo de juego, evitando que cualquier tercero pudiera observar los movimientos de su equipo.
Según los medios locales de San Pablo, la acción fue tomada como un método de protección frente al “espionaje” del rival. Aunque el equipo de River ya se encontraba en vuelo hacia Brasil, Ferreira decidió blindar la práctica para mantener el misterio sobre posibles variantes tácticas y alineaciones.
El portal UOL incluso tituló la noticia destacando esta precaución: “Contra el espionaje”. El portugués ha mostrado en los últimos años su capacidad para preparar al Verdao con detalle, y esta estrategia no sorprende a quienes siguen al equipo brasileño.
Palmeiras vs. River: formaciones del duelo
La expectativa es que la alineación que salte al campo sea muy similar a la del último fin de semana, cuando Ferreira preservó a los titulares para garantizar su mejor condición física de cara a la revancha.
- Palmeiras: Weverton; Agustín Giay o Khellven, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Aníbal Moreno, Lucas Evangelista; Andreas Pereira, José Manuel López, Felipe Anderson; Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.
- River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo, Enzo Pérez, Giuliano Galoppo; Juan Fernando Quintero o Ignacio Fernández o Facundo Colidio; Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
River va por la hazaña ante Palmeiras en la Copa Libertadores
El duelo entre River y Palmeiras no solo definirá el pase a semifinales, sino que también será una prueba de ingenio y estrategia para ambos entrenadores. Mientras el "Muñeco" confía en su experiencia y en la determinación de sus jugadores, Ferreira busca que la sorpresa táctica y la preparación física de su plantel marquen la diferencia en un partido que promete intensidad y tensión hasta el último minuto.
La atención del público, y de los propios equipos, estará puesta en cada movimiento dentro del Allianz Parque, donde se definirá quién continúa con vida en la Copa Libertadores y quién deberá despedirse del torneo continental más prestigioso de América.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario