La duda de Costas: el posible 11 para que Racing visite a Vélez por Copa Libertadores
La Academia encara los cuartos de final con una duda clave: Gabriel Arias o Facundo Cambeses serán los protagonistas de la gran decisión del DT.
Racing se prepara para uno de los partidos más trascendentes de la temporada, la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025 ante Vélez en el estadio José Amalfitani.
Sin embargo, el equipo de Avellaneda llega al compromiso con una incógnita que mantiene en vilo a hinchas y especialistas: quién será el arquero titular, Gabriel Arias o Facundo Cambeses. El entrenador Gustavo Costas todavía no confirmó la decisión y todo indica que la definición se tomará a último momento.
Arias es un nombre histórico en la institución, dueño del arco académico desde mediados de 2018 y pieza fundamental en varios títulos recientes. No obstante, su nivel ha sido irregular en los últimos meses, con actuaciones que generaron dudas entre los seguidores y el propio cuerpo técnico. Su experiencia internacional pesa, pero la actualidad no juega tanto a su favor.
En contraposición, Cambeses aparece como la alternativa más firme: fue titular en la última presentación de Racing frente a San Lorenzo y dejó buenas sensaciones, mostrando seguridad y reflejos que lo colocan en carrera por adueñarse del puesto en un partido crucial.
El dilema en el arco no es la única cuestión pendiente en la Academia. En la zaga, Costas apostará por una línea de tres compuesta por Franco Pardo, Santiago Sosa y Nazareno Colombo. En el mediocampo, Gastón Martirena regresará tras superar una molestia, acompañado por Juan Nardoni, Agustín Almendra y Gabriel Rojas.
Más adelante, Adrián “Maravilla” Martínez y Santiago Solari son los fijos en ofensiva, mientras que el último cupo genera otro debate: Duván Vergara, Luciano Vietto y Adrián “Rocky” Balboa pelean por un lugar en el once inicial.
El posible 11 de Gustavo Costas para que Racing se mida ante Vélez por la Copa Libertadores
De este modo, la probable formación de Racing frente a Vélez sería: Arias o Cambeses; Pardo, Sosa y Colombo; Martirena, Nardoni, Almendra y Rojas; Solari, Martínez y Vergara o Vietto o Balboa. Una verdadera final anticipada, en la que cada detalle puede marcar el destino de la serie y donde la elección del arquero se presenta como un factor determinante.
