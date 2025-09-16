La duda de Costas: el posible 11 para que Racing visite a Vélez por Copa Libertadores

El dilema en el arco no es la única cuestión pendiente en la Academia. En la zaga, Costas apostará por una línea de tres compuesta por Franco Pardo, Santiago Sosa y Nazareno Colombo. En el mediocampo, Gastón Martirena regresará tras superar una molestia, acompañado por Juan Nardoni, Agustín Almendra y Gabriel Rojas.

Más adelante, Adrián “Maravilla” Martínez y Santiago Solari son los fijos en ofensiva, mientras que el último cupo genera otro debate: Duván Vergara, Luciano Vietto y Adrián “Rocky” Balboa pelean por un lugar en el once inicial.

facundo cambeses.jpg

El posible 11 de Gustavo Costas para que Racing se mida ante Vélez por la Copa Libertadores

De este modo, la probable formación de Racing frente a Vélez sería: Arias o Cambeses; Pardo, Sosa y Colombo; Martirena, Nardoni, Almendra y Rojas; Solari, Martínez y Vergara o Vietto o Balboa. Una verdadera final anticipada, en la que cada detalle puede marcar el destino de la serie y donde la elección del arquero se presenta como un factor determinante.