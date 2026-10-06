La desopilante ocurrencia del capitán de Benín antes de la despedida de Lionel Messi: "Regálame tu camiseta"

La desopilante confesión del capitán de Benín antes de la despedida de Lionel Messi

Entre risas, Siyani lanzó una insólita y divertida justificación para ganar la pulseada en el vestuario visitante: "Yo me quedo con la camiseta de Messi porque soy el único que habla español del equipo, ja. Messi, por favor regálame tu camiseta". Acto seguido, el jugador africano sumó un ruego que comparten millones de amantes del deporte alrededor del planeta: "Messi, por favor no te retires, porque mi padre también te quiere mucho y sos el Dios del fútbol".