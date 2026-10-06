La desopilante ocurrencia del capitán de Benín antes de la despedida de Lionel Messi: "Regálame tu camiseta"
Mohamed Siyani elogió al rosarino en Buenos Aires, se postuló para quedarse con su casaca por una insólita razón y le hizo un especial pedido al 10.
La expectativa por la última función de Lionel Messi con la camiseta de la Selección Argentina no solo conmueve a los hinchas locales, sino también a los propios rivales. En la previa del encuentro tributo que se disputará en el Estadio Monumental, el plantel de Benín salió a recorrer las calles de Buenos Aires y su capitán, Mohamed Siyani, dejó varias frases imperdibles que se volvieron virales en las redes sociales.
El defensor del conjunto africano no escatimó en elogios para el astro rosarino, catalogándolo como "el mejor de la historia" y admitiendo que enfrentar al rosarino en Núñez representa "un sueño cumplido" para todo el plantel. Sin embargo, el momento más simpático de la jornada se dio cuando el futbolista fue consultado sobre quién se quedará con el bien más preciado de la noche: la camiseta del 10.
La desopilante confesión del capitán de Benín antes de la despedida de Lionel Messi
Entre risas, Siyani lanzó una insólita y divertida justificación para ganar la pulseada en el vestuario visitante: "Yo me quedo con la camiseta de Messi porque soy el único que habla español del equipo, ja. Messi, por favor regálame tu camiseta". Acto seguido, el jugador africano sumó un ruego que comparten millones de amantes del deporte alrededor del planeta: "Messi, por favor no te retires, porque mi padre también te quiere mucho y sos el Dios del fútbol".
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Pese a la admiración absoluta por la figura albiceleste, el referente de Benín aclaró que saldrán a competir con seriedad en el césped de Núñez, aunque reconoció la dificultad de la tarea: "Nosotros vamos a salir a ganar, vamos a jugar, pero a Messi nadie lo puede detener, ni nosotros, ni nadie", completó sobre el desafío táctico de frenar al capitán.
El histórico amistoso entre Argentina y Benín se jugará este martes a las 20:00 en el Estadio Monumental. Para absorber la enorme masa de espectadores, las puertas del recinto abrirán a las 16:00, en lo que promete ser un marco multitudinario e inolvidable para el adiós de la Pulga.
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