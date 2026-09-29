Anne Hathaway reveló una insólita anécdota con Lionel Messi: "Se hicieron mejores amigos"

Según relató, su hijo estaba junto a otro nene y ambos se encontraban atravesando ese primer momento de timidez que suele aparecer cuando los chicos todavía no tienen confianza entre sí. Fue entonces cuando la actriz tuvo una idea.

“Tienen a Messi... Presencié un momento muy tierno. El otro día estaba con mi hijo y él estaba conociendo a un nene nuevo y, vieron que los niños pueden ser tímidos entre ellos, entonces me dirigí al otro niño y le pregunté: ‘¿Te gusta Messi?’ Y él respondió: ‘¡Ah, sí!’ Y mi hijo dijo: ‘Me encanta Messi‘. Y ahí mismo se hicieron mejores amigos”, contó.

La anécdota muestra cómo la figura del capitán argentino puede convertirse incluso en un tema de conversación capaz de romper el hielo entre dos chicos que recién se conocen.

El vínculo de Anne Hathaway con Messi

No es la primera vez que la actriz tiene un acercamiento público con el mundo que rodea al futbolista argentino. En septiembre de 2024, Hathaway posó con la camiseta del Inter Miami junto a David Beckham, uno de los fundadores de la franquicia estadounidense.

La fotografía fue tomada en el Yankee Stadium, durante la visita del equipo de Lionel Messi para enfrentar a New York City FC por la MLS.

En aquella oportunidad, Beckham le dedicó unas palabras a la actriz a través de sus redes sociales: “Muchas gracias por traer a tu hermosa familia para apoyar al Inter Miami”.

Ahora, meses después, Hathaway volvió a mencionar al argentino, aunque esta vez desde una historia mucho más cotidiana: la de dos chicos que encontraron en Messi un motivo para dejar atrás la timidez y empezar una amistad.