Anne Hathaway reveló una insólita anécdota con Lionel Messi: "Se hicieron mejores amigos"
La actriz de Hollywood habló sobre su relación con la Argentina y recordó una tierna situación que protagonizó uno de sus hijos
Lionel Messi trascendió hace tiempo las fronteras del fútbol y su figura también se convirtió en un punto de conexión para personas de distintas partes del mundo. Una muestra de eso llegó de la mano de Anne Hathaway, quien contó una particular anécdota familiar relacionada con el capitán de la Selección argentina.
La actriz, que está embarazada de su tercer hijo y ya es mamá de Jonathan, de 10 años, y Jake, de 6, fruto de su relación con Adam Shulman, brindó una entrevista con TN en el marco de la promoción de su nueva película.
Al ser consultada por la Argentina, Hathaway no dudó en destacar algunas de las figuras que representan al país a nivel internacional y, entre ellas, mencionó al seleccionado nacional. “Tienen muchísimos embajadores increíbles. Dios mío... También tienen a todo su equipo de fútbol”, expresó.
Pero la conversación rápidamente se centró en una persona en particular: Lionel Messi.
La inesperada anécdota de Anne Hathaway que involucra a Lionel Messi
Hathaway contó que uno de sus hijos vivió recientemente una situación que la sorprendió por la manera en que el fútbol terminó funcionando como un puente entre dos chicos que recién se estaban conociendo.
Según relató, su hijo estaba junto a otro nene y ambos se encontraban atravesando ese primer momento de timidez que suele aparecer cuando los chicos todavía no tienen confianza entre sí. Fue entonces cuando la actriz tuvo una idea.
“Tienen a Messi... Presencié un momento muy tierno. El otro día estaba con mi hijo y él estaba conociendo a un nene nuevo y, vieron que los niños pueden ser tímidos entre ellos, entonces me dirigí al otro niño y le pregunté: ‘¿Te gusta Messi?’ Y él respondió: ‘¡Ah, sí!’ Y mi hijo dijo: ‘Me encanta Messi‘. Y ahí mismo se hicieron mejores amigos”, contó.
La anécdota muestra cómo la figura del capitán argentino puede convertirse incluso en un tema de conversación capaz de romper el hielo entre dos chicos que recién se conocen.
El vínculo de Anne Hathaway con Messi
No es la primera vez que la actriz tiene un acercamiento público con el mundo que rodea al futbolista argentino. En septiembre de 2024, Hathaway posó con la camiseta del Inter Miami junto a David Beckham, uno de los fundadores de la franquicia estadounidense.
La fotografía fue tomada en el Yankee Stadium, durante la visita del equipo de Lionel Messi para enfrentar a New York City FC por la MLS.
En aquella oportunidad, Beckham le dedicó unas palabras a la actriz a través de sus redes sociales: “Muchas gracias por traer a tu hermosa familia para apoyar al Inter Miami”.
Ahora, meses después, Hathaway volvió a mencionar al argentino, aunque esta vez desde una historia mucho más cotidiana: la de dos chicos que encontraron en Messi un motivo para dejar atrás la timidez y empezar una amistad.
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