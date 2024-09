La difícil anécdota con final feliz que contó Jorgelina, la esposa de Ángel Di María: "No voy a aguantar"

"Me quería matar, por dentro decía ‘no me puede pasar esto el día que llego’. Me dio el papel y directamente se lo di a Jorgelina. Lo rompió, lo tiró. Ahí ella ya arrancó mal", agregó el campeón del mundo y bicampeón de América, hoy retirado de la Selección.

"Yo hacía un año que estaba con él. Hacía muy poco. Todo era nuevo. Era ir al Real Madrid", convino la mujer, que salió de Rosario con Fideo en 2010, en días en que los futbolistas tenían un imán para las botineras y eran menos las novias de bajo perfil.

"Cuando agarro el papel estaba el teléfono con el nombre de la mina, en mi cara", remarcó indignada Cardoso, quien con los años se convirtió en una de las defensoras más firmes de su marido incluso cuando sobraban las críticas en lo futbolístico.

"Yo digo 'me voy a Rosario, esta vida de novia de futbolista no la voy a soportar'. Porque no soy celosa, pero tampoco esto. Se lo quiso levantar adelante mío. Me dije, '¿me quedan diez años de esto? No voy a aguantar ni un poco'", recordó Cardoso, que comparte dos hijas con Ángel Di María.

angel di maria jorgelina cardoso.jpg

El mejor final

Ya en el hotel, cansados del viaje y recién llegados a su nueva vida en Madrid, Ángel Di María comprendió que había una sola manera de manejar la incertidumbre de su novia: "Ella estaba mal, llorando, así que me arrodillé y le ofrecí casamiento", explicó.

Del otro lado del diálogo estaba una Jorgelina Cardoso atónita: "me pregunté '¿qué hago con este tipo que me dice quedate porque me muero si te vas, me muero si no estoy con vos’. Yo no me quería quiero casar, era mucha información de golpe", recordó.

"Y bueno, me quedé. Esto fue en 2010 y al año siguiente nos casamos", cerró la mujer de Di María.