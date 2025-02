La dolorosa frase con la que Nicolás Tagliafico descartó su vuelta al fútbol argentino

"Yo nunca digo nunca, porque no sé qué va a pasar con mi vida. Mi contrato en Lyon termina pronto y todavía no tengo nada definido", explicó el lateral izquierdo el '3' de la Selección Argentina. No obstante, su intención es clara: "Me gustaría mantenerme en la élite lo más posible, jugar contra los mejores el mayor tiempo que pueda. Hasta que sienta que ya no doy para más".

La frase de Tagliafico que liquidó las esperanzas de Independiente y Banfield

Tagliafico, cuyo vínculo con Lyon finaliza en junio de 2025, reconoció que en algún momento podría volver a Argentina, aunque no será en el corto plazo: "Quizá suena a que uno quiere volver cuando ya no está en su mejor nivel, pero siempre fui muy competitivo y quiero seguir desafiándome", sostuvo.

Además, justificó su decisión al comparar el nivel del fútbol argentino con el europeo: "Siento que hoy el fútbol argentino no está al máximo nivel. Si tengo la posibilidad de seguir en Europa, lo haré hasta donde pueda", concluyó el campeón del mundo.

Qué dijo sobre los laterales izquierdos de la Selección Argentina

Al respecto de lo que se viene para el elenco argentino en su posición, Tagliafico no dudó y mencionó a dos de actualidad europea: “(Julio) Soler ahora que se vino para para Europa. Está el Colo (Barco), que alterna ahí un poco lateral, más arriba. Está costando formar jugadores en ese puesto. No solo izquierdo, sino derecho también”, afirmó.

“Hoy es como que no le dan la importancia necesaria y se usa muchísimo a los laterales. En mi época al lateral lo usaban de central o lo tiraban más arriba. Si era habilidoso lo subían y si era muy bruto lo tiraban de central. No se formaba un lateral”, sostuvo.