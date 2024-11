La drástica decisión de Enzo Fernández tras las críticas por separarse de la madre de sus hijos

Del mismo modo, en su última publicación celebrando el cumpleaños de su hijo Benjamín, queda claro que el futbolista empezó a recibir un aluvión de críticas por los rumores sobre su separación. Al difundirse que él deseaba "aprovechar su soltería joven", rápidamente el público tomó partido por Cervantes.

Así, el futbolista de la selección argentina podría ganarse la desaprobación del público, y esta decisión seguramente generará polémica en las próximas semanas. Con la confirmación oficial de la separación por parte de ella, ahora queda por ver qué dirá el subcapitán del Chelsea sobre las razones detrás del distanciamiento con la madre de sus hijos.

Embed - Enzo Fernandez on Instagram: "Feliz cumpleaños bebito de papá, le pido a dios que nunca se apague esa sonrisa tan hermosa que tenes. Papá te va a cuidar siempre hijo. Te amo príncipe" View this post on Instagram A post shared by Enzo Fernandez (@enzojfernandez)

El posteo de Valentina Cervantes tras su separación de Enzo Fernández: "Hay dos niños en el medio"

En medio de los rumores de la separación de Enzo Fernández, quien rompió el silencio fue Valentina Cervantes. La influencer y madre de los dos pequeños hijos del Jugador de Fútbol, habló mediante sus redes sociales oficiales.

Más allá de que ella misma ya había confirmado su separación en LAM, donde aseguró que fue una decisión de Enzo Fernández hace 10 días, ahora tomó la palabra nuevamente. A pesar de que no contó detalles ni brindó muchas declaraciones, sí dejó en claro que la separación es en buenos términos, en especial por el bienestar de sus hijos en común.

Con un texto con fondo negro, comenzó escribiendo: "Con Enzo hoy decidimos tomar distancia uno del otro". Luego, agregó: "Pero siempre vamos a ser familia y nos vamos a apoyar en todo porque hay dos niños en el medio que necesitan mucho de nuestro amor para ellos".

"Yo sé la persona y el excelente padre que es Enzo, y el corazón que tiene. Y con eso me basta", continuó Cervantes y cerró con un pedido: "No quieran crear guerras donde no las hay".

Hay que destacar que, en las últimas horas, tras confirmar su separación en LAM, varias cosas se dijeron al respecto. Entre ellas, una tiene que ver con que Enzo le habría dicho a Valentina que necesita vivir su vida de soltero.

Al parecer, la explicación que él le dio a ella tiene que ver con que formaron una familia muy de jóvenes. Es por eso que ahora él necesitaría vivir las etapas que se salteó después de convertirse en padre.

Estos rumores generaron un gran rechazo hacia el futbolista en redes sociales. Si bien muchos lo felicitaron por su sinceridad, otros tanto se mostraron enfurecidos porque ahora tiene dos hijos y "se hubiese acordado antes".

De hecho, es por estos mismos comentarios que Valentina pidió que no se cree una guerra inexistente. En tanto, por ahora, Enzo no brindó declaraciones.