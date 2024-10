Quién es Valentina Cervantes, la expareja de Enzo Fernández que lo acompañó desde los 18 años

La empatía que generó en la gente hizo que la convocaran para ser la imagen de varias marcas, participar en el Bailando 2023 y ahora estar en Bake Off Famosos, convirtiéndose en una de las favoritas tanto del público como del jurado, que hasta le dio una segunda oportunidad al hacerla regresar en el repechaje.

Luego llegó el turno de Camila Mayan, quien estuvo celebrando el campeonato del mundo en Qatar con su pareja, Alexis Mac Allister, con quien vivía en Europa. Sin embargo, unos días después de la victoria, el futbolista le confesó que se había enamorado de su mejor amiga, Ailén Cova.

Cami emprendió su regreso a Argentina y, a traves de las redes sociales, pidió que le devolvieran a su perra Kim. Su historia tocó el corazón de tantas mujeres que se volvió influencer de moda y consiguió un lugar en un programa de streaming. Su nombre se convoierte en tendencia en redes cada vez que se habla de alguna infidelidad o algún logro del futbolista que es su expareja.

Ahora le tocó pasar por el momento mediático a Valentina Cervantes, la ahora expareja de Enzo Fernández y madre de sus dos hijos, porque él decidió que quería vivir lo que no pudo en su adolescencia y juventud, ya que estuvo a su lado durante seis años.

A través de una historia de Instagram, fue la mismísima Valentina quien confirmó que están separados: “Con Enzo hoy decimos tomar distancia uno del otro. Pero siempre vamos a ser familia y nos vamos a apoyar en todo. Porque hay dos niños en el medio que necesitan mucho de nuestro amor para ellos”.

Además, desmintió los rumores que estaban circulando: “Yo sé la persona y el excelente padre que es Enzo, y el corazón que tiene. Y con eso me basta. No quieran crear guerras donde no las hay”.

La periodista Juli Argenta comentó que "es una relación de 6 años, se conocieron a los 18 años, son muy jovencitos, pero ella realmente entiende lo que él le está pidiendo. Por supuesto fue un baldazo de agua fría, me dice que no había ninguna crisis, que desmiente la información que hubo en otros programas de que ella le haya encontrado algo".

También contó que Valentina decidió regresar a Argentina, a pesar de que él le pidió que se quedara en Inglaterra. “Ella está viajando en las próximas horas a Buenos Aires. No están casados. Cuando él le comunica esta situación, ella no dudó en volver y se va a instalar en la casa de la abuela, en provincia de Buenos Aires, porque quiere estar cerca de los suyos”, expresó.