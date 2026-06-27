La drástica decisión de la Asociación Uruguaya de Fútbol con el plantel tras la eliminación del Mundial 2026
Consumada la temprana eliminación de Uruguay, la casa madre del fútbol de ese país cambió algunos planes respecto al regreso de los futbolistas.
El prematuro adiós de la Selección de Uruguay en la Copa Mundial 2026 dejó secuelas inmediatas y profundas. Luego de consumarse la eliminación en la primera etapa del torneo norteamericano, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) tomó la drástica resolución con el plantel.
En este sentido, se conoció este sábado, la UAF decidió cancelar el vuelo chárter que estaba programado para regresar a Montevideo, por lo que cada futbolista deberá emprender la vuelta de manera particular a través de líneas comerciales.
Según confirmó el diario Ovación, la medida es el reflejo del enorme cimbronazo que provocó la derrota 1-0 frente a España en el Estadio Akron de Guadalajara. El impacto del resultado caló hondo en el ánimo de los jugadores, el cuerpo técnico y la propia cúpula dirigencial, dinamitando cualquier plan de retorno unificado.
Plantel de Uruguay disperso y búnker desmantelado
Con esta decisión sobre la mesa, la delegación de 26 futbolistas que estuvo concentrada y compitiendo desde su base en Playa del Carmen dejará de moverse en bloque.
El desarmado de la logística implica que los jugadores tomarán diferentes rutas y conexiones comerciales según sus destinos finales, ya sea para volver a Uruguay o reincorporarse directamente a sus respectivos clubes en el exterior.
A su vez, el búnker en las playas mexicanas quedó formalmente liberada tras el cierre anticipado de la competencia.
El fin de la era de Marcelo Bielsa
Más allá de la caótica desmovilización del plantel, el impacto más severo para el futuro del fútbol uruguayo tiene que ver con la conducción técnica. La eliminación decretó, de forma automática, el final del ciclo de Marcelo Bielsa al frente de la Celeste.
El contrato del entrenador argentino estipulaba un vínculo laboral ligado de forma estricta a la participación de Uruguay en la cita mundialista. Al quedar sellada la eliminación en el tercer partido de la zona, el contrato expiró de hecho, obligando a las autoridades de la AUF a iniciar de manera urgente la búsqueda de un nuevo cuerpo técnico para afrontar el próximo proceso de reconstrucción.
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