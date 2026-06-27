La drástica decisión de la Asociación Uruguaya de Fútbol con el plantel tras la eliminación del Mundial 2026

A su vez, el búnker en las playas mexicanas quedó formalmente liberada tras el cierre anticipado de la competencia.

Marcelo Bielsa desencajado tras la eliminación de Uruguay del Mundial 2026 Marcelo Bielsa desencajado tras la eliminación de Uruguay del Mundial 2026

El fin de la era de Marcelo Bielsa

Más allá de la caótica desmovilización del plantel, el impacto más severo para el futuro del fútbol uruguayo tiene que ver con la conducción técnica. La eliminación decretó, de forma automática, el final del ciclo de Marcelo Bielsa al frente de la Celeste.

El contrato del entrenador argentino estipulaba un vínculo laboral ligado de forma estricta a la participación de Uruguay en la cita mundialista. Al quedar sellada la eliminación en el tercer partido de la zona, el contrato expiró de hecho, obligando a las autoridades de la AUF a iniciar de manera urgente la búsqueda de un nuevo cuerpo técnico para afrontar el próximo proceso de reconstrucción.