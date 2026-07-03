"Una tormenta eléctrica": la particular metáfora de Gustavo Alfaro para analizar Paraguay vs. Francia

Inmediatamente, el DT conectó la vivencia campera con el plano futbolístico: "Francia es una tormenta eléctrica. Y esos rayos que salen de cualquier parte van dirigidos al centro del arco. Sabés que se avecina una tormenta eléctrica y hay que ver de qué manera evitar los rayos. Es la forma de figurar el partido de mañana".

"FRANCIA ES UNA TORMENTA ELÉCTRICA"



Gustavo Alfaro, en la previa de Francia vs. Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026pic.twitter.com/D1WlvfRZFC — minutouno (@minutounocom) July 3, 2026

La estrategia de Paraguay ante el gigante europeo

La analogía de Alfaro no hace más que ratificar el plan de juego que Paraguay intentará plasmar sobre el campo de juego: un bloque defensivo sumamente denso, solidario y sin fisuras, evitando dejar espacios libres (los "árboles" de su metáfora) donde las transiciones veloces de Francia puedan liquidar el encuentro.

Paraguay llega a esta instancia de octavos de final tras un enorme desgaste en la fase de grupos, pero con el ánimo por las nubes gracias a la impronta competitiva que le inyectó el entrenador argentino. Mañana, bajo el cielo mundialista, la Albirroja intentará edificar un pararrayos perfecto para resistir los embates de la potencia europea y meterse de lleno entre los ocho mejores seleccionados del planeta.