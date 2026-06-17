La emoción de Facundo Medina en su debut mundialista con la Selección Argentina: "Siempre es un orgullo"

"El equipo, el Enano... pero vamos paso a paso. Hace todo tan fácil, lo vemos cada día. Ya todos saben, está de más agregar cosas de Leo. Vamos a dar lo mejor, sin relajarnos, al 200 por ciento", aseguró.

Con la satisfacción del deber cumplido y la ilusión intacta, Medina dejó en claro que el plantel mantiene los pies sobre la tierra. Argentina comenzó su camino mundialista con una actuación convincente y el defensor disfrutó de una noche que difícilmente podrá olvidar.

La confianza que le brindó Lionel Scaloni quedó respaldada dentro del campo de juego. Medina se mostró seguro en la marca, atento en los relevos y participó activamente en la salida desde el fondo, cumpliendo una tarea clave para que Argentina mantuviera el control del partido durante gran parte del encuentro. Su rendimiento dejó una imagen positiva en una posición que exige concentración permanente y compromiso tanto en defensa como en ataque.