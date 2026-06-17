La emoción de Facundo Medina en su debut mundialista con la Selección Argentina: "Siempre es un orgullo"
El defensor se destacó en la victoria de la Albiceleste por 3-0 ante Argelia y expresó toda su felicidad por representar al país en la Copa del Mundo.
Facundo Medina vivió una jornada que quedará grabada para siempre en su carrera. El lateral izquierdo fue una de las piezas confiables de la Selección argentina en el triunfo por 3-0 frente a Argelia, en el estreno del equipo de Lionel Scaloni en el Mundial 2026.
El ex Talleres respondió con firmeza en una posición exigente, aportó equilibrio defensivo y mostró personalidad cada vez que tuvo que intervenir. Sin embargo, una vez consumada la victoria, las sensaciones personales ocuparon el centro de la escena.
"Siempre es un orgullo usar esta camiseta y representar al país entero, representar a mi familia, a mi mamá. Estoy muy contento. Mucha emoción por el primer partido", expresó Medina, todavía movilizado por haber disputado su primer encuentro en una Copa del Mundo.
El reconocimiento de Facundo Medina a Messi
Además de celebrar el debut con el pie derecho, el defensor también se refirió a Lionel Messi, autor de un verdadero golazo y gran figura de la noche en Kansas City.
"El equipo, el Enano... pero vamos paso a paso. Hace todo tan fácil, lo vemos cada día. Ya todos saben, está de más agregar cosas de Leo. Vamos a dar lo mejor, sin relajarnos, al 200 por ciento", aseguró.
Con la satisfacción del deber cumplido y la ilusión intacta, Medina dejó en claro que el plantel mantiene los pies sobre la tierra. Argentina comenzó su camino mundialista con una actuación convincente y el defensor disfrutó de una noche que difícilmente podrá olvidar.
La confianza que le brindó Lionel Scaloni quedó respaldada dentro del campo de juego. Medina se mostró seguro en la marca, atento en los relevos y participó activamente en la salida desde el fondo, cumpliendo una tarea clave para que Argentina mantuviera el control del partido durante gran parte del encuentro. Su rendimiento dejó una imagen positiva en una posición que exige concentración permanente y compromiso tanto en defensa como en ataque.
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