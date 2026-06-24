La emotiva que un nene de 8 años escribió a Lionel Messi en su cumpleaños: "La felicidad que me hacés sentir"
Acompañado por su abuela, Manu Litvi se acercó a los estudios de Olga para leerle la carta a Messi en vivo. ¿Le llegará al capitán de la Selección Argentina?
Lionel Messi cumple 39 años y todo el mundo quiere saludarlo. Sin lugar a dudas, este aniversario de vida para el capitán de la Selección Argentina es especial, porque se da en medio de un Mundial, con toda la esperanza que eso acarrea. Uno de los que no se quiso quedar afuera de los saludos fue Manu Litvi.
La carta de Manu, un nene de 8 años que ama a Lionel Messi
Con sólo 8 años, este fanático de la "Pulga" se acercó a los estudios de Olga -junto a su abuela, ya que su mamá se rehusaba a la idea de que fuera- para leerle una carta que le escribió al capitán del conjunto que dirige Lionel Scaloni. "Querido Leo, te escribí una carta porque sé que hoy es tu cumpleaños. Espero que te llegue", comenzó leyendo.
Por supuesto, los conductores de Sería Increíble no dejaron pasar el momento y le cedieron el micrófono a Manu para que le haga llegar su carta al 10: "No quería dejar pasar el día sin decirte lo mucho que significás para mí. Me llamo Manu Litvi, tengo 8 años, soy un apasionado del fútbol y fanático tuyo".
Y añadió: "Cuando te veo jugar, parece que la pelota y vos sos son uno solo. Es como magia de verdad. Pero lo que más me gusta de vos no es solo cómo jugás, sino cómo sos. Siempre ayudás a tus compañeros, nunca te rendís, aunque las cosas estén difíciles y cuando ganaste el Mundial lloraste igual que todos nosotros".
Seguidamente, reflexionó sobre la manera en que Messi se ha mostrado tras ganar el Mundial 2022: "Eso me enseñó que los grandes también sienten y que esforzarse vale la pena. Me da un orgullo enorme que seas argentino. Yo también jugué al fútbol en Argentinos Juniors y tengo un sueño muy grande".
El sueño de Manu, un gran fanático de Lionel Messi
Y reveló: "Quiero ser jugador profesional. Todas las noches antes de dormir, cuando cierro los ojos, pido el mismo deseo. Pero no solo pido, también entreno mucho para lograrlo porque mis papás me enseñaron que, con esfuerzo, trabajo y muchas ganas los sueños pueden hacerse realidad".
"Y muchas veces cuando me imagino ese sueño, aparecés vos, porque sos la prueba de que los sueños más difíciles también pueden hacerse realidad", se esperanzó.
Finalmente, expresó su mayor ilusión: "Mi sueño más grande es conocerte algún día, darte la mano, mirarte a los ojos y decirte en persona todo esto que te escribí hoy. Y si algún día tengo la suerte de conocerte, quería que supieras algo. Gracias por acompañar mi infancia. Cuando sea grande me voy a acordar de muchos goles tuyos, pero sobre todo me voy a acordar de la felicidad que me hiciste sentir".
Emocionado por el momento que pudo vivir, Manu cerró: "¡Feliz cumpleaños Leo, que sigas cumpliendo sueños! ¡Adiós!", enterneciendo a todos.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario