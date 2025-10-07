La esposa de Edgardo Bauza habló sobre la salud del ex entrenador: cómo enfrentan su enfermedad

“Recibe nuestro cariño todos los días. Eso nos da serenidad. Aprendimos a valorar la presencia, más que las palabras”, contó Maritza en la entrevista que llevó mucha tranquilidad a los fanáticos. La familia también reflexionó sobre el estigma social que rodea a las enfermedades neurodegenerativas y la soledad de los cuidadores, insistiendo en la necesidad de hablar y compartir experiencias.

En los últimos meses, Bauza recibió varios homenajes que emocionaron a su entorno. Durante la Noche Blanca de Liga de Quito, club con el que conquistó la Copa Libertadores 2008, fue ovacionado por miles de hinchas en un momento de profunda conexión. Además, el Centro de Alto Rendimiento de Pomasqui fue renombrado con su nombre como símbolo de reconocimiento.

“Saber que cada vez que alguien vaya allí verá su nombre es muy emocionante. Es una forma de mantener viva su huella en el club”, expresó su esposa.

Tras aquel homenaje, la Fundación Trascender con Amor, Servicio y Excelencia (TASE) propuso a la familia participar en un documental titulado “La cima de la vida – El valor de la memoria”, que muestra la vida cotidiana del Patón y busca concientizar sobre las enfermedades neurodegenerativas. “Su aporte ayuda a romper el estigma que rodea a estas patologías”, destacó Cristina Calderón, presidenta de la fundación.

Edgardo Bauza dejó una marca indeleble tanto como jugador como entrenador. Debutó en Rosario Central en 1977, donde fue campeón y se convirtió en uno de los defensores más goleadores del mundo. También vistió las camisetas de Junior de Barranquilla, Independiente y Veracruz, y fue parte del plantel argentino subcampeón en Italia 1990.

Como técnico, alcanzó la gloria con Liga de Quito (Libertadores 2008, Recopa y títulos locales), San Lorenzo (Libertadores 2014) y Rosario Central (Copa Argentina 2018). Además, dirigió a la Selección Argentina, Sao Paulo y los seleccionados de Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Su retiro en 2021 marcó el final de una carrera excepcional, pero su legado permanece intacto tanto en los clubes que condujo como en el corazón de los hinchas.