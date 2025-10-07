River apeló la sanción de Maxi Salas y espera una reducción para contar con él ante Sarmiento

Desde el club confían en un fallo favorable, ya que el Tribunal de Disciplina de AFA ha reducido sanciones similares en las últimas semanas. En este mismo torneo, el organismo bajó las penas de Luciano Giménez (Huracán), Aaron Quiros (Banfield) y Gustavo Costas (Racing), lo que alimenta el optimismo en el entorno de River. Si el pedido prospera, Salas podrá reaparecer el domingo como titular en el Monumental frente a Sarmiento de Junín, partido clave en la lucha por meterse en zona de copas internacionales.