River apeló la sanción de Maxi Salas y espera una reducción para contar con él ante Sarmiento
El club pidió que se revise la suspensión de dos fechas al delantero por su roja ante Riestra. El Tribunal de Disciplina definirá este jueves si podrá jugar el domingo.
En medio de una semana cargada de complicaciones para Marcelo Gallardo, River decidió apelar el castigo impuesto al delantero Maximiliano Salas, quien recibió dos fechas de suspensión por su expulsión ante Deportivo Riestra por exceso verbal hacia el árbitro.
La roja no solo condicionó el desarrollo del partido que el Millonario perdió ante el Malevo, sino que también lo dejó sin su principal referencia ofensiva en los compromisos siguientes. El atacante ya cumplió una fecha ante Rosario Central, pero podría perderse también el duelo con Sarmiento de Junín si la sanción no se reduce.
Desde el club confían en un fallo favorable, ya que el Tribunal de Disciplina de AFA ha reducido sanciones similares en las últimas semanas. En este mismo torneo, el organismo bajó las penas de Luciano Giménez (Huracán), Aaron Quiros (Banfield) y Gustavo Costas (Racing), lo que alimenta el optimismo en el entorno de River. Si el pedido prospera, Salas podrá reaparecer el domingo como titular en el Monumental frente a Sarmiento de Junín, partido clave en la lucha por meterse en zona de copas internacionales.
Marcelo Gallardo, con siete bajas confirmadas para enfrentar a Sarmiento de Junín
Más allá de lo que ocurra con Salas, el entrenador deberá resolver un rompecabezas para armar el equipo. El Muñeco cuenta con siete ausencias confirmadas y deberá pensar el equipo que se mida ante el Verde con la misión de seguir sumando para no perderle pisada a los de arriba y mantener vivas las chances de clasificar a la Copa Libertadores por Tabla Anual:
Gonzalo Montiel, Lautaro Rivero, Marcos Acuña, Kevin Castaño y Juan Fernando Quintero, afectados a convocatorias internacionales.
Juan Carlos Portillo, suspendido por su expulsión ante Central.
Con este panorama, el ex Racing aparece como el único delantero titular disponible, mientras que Facundo Colidio y Miguel Ángel Borja se disputan el otro lugar en la ofensiva.
