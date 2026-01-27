La extenista Garbiñe Muguruza será mamá por primera vez

La publicación generó una inmediata repercusión en redes sociales, con miles de mensajes de felicitaciones de seguidores, excolegas y figuras del deporte.

El nacimiento del bebé llega casi dos años después de que la deportista decidiera retirarse de las canchas y consolida una historia de amor que comenzó de manera inesperada: él era uno de sus fanáticos y lo conoció cuando le pidió una foto en plena competencia.

Cómo la tenista conoció al padre de su primer hijo

La historia entre Garbiñe Muguruza y Arthur Borges comenzó en 2021, durante el US Open de Nueva York. En uno de sus paseos fuera de la competencia, la tenista caminaba por Central Park cuando él, que estaba entre el público que seguía el torneo, la reconoció, se acercó para desearle suerte y le pidió unafoto.

"Supe que me casaría con él incluso antes de que me lo propusiera. Cuando nos conocimos, fue amor a primera vista y muy pronto nos dimos cuenta de que éramos la pareja ideal”, confesó la deportista a la revista HOLA! y continuó: “Me gustó mucho que fuera de otro mundo, pertenece al mundo de la moda y el lujo. No forma parte del tenis y para mí fue algo importante, que no todo sea tenis en mi vida”.

Arthur Borges es licenciado en Administración de Empresas, trabajó como modelo para firmas internacionales y actualmente se desempeña como director de la línea "Made to Measure" de Tom Ford para América del Norte.

La relación se consolidó con el tiempo y en octubre de 2024 se contrajeron matrimonio en una boda íntima celebrada en Marbella, a la que asistieron familiares y amigos cercanos, además de figuras relevantes de su carrera como Conchita Martínez y Carla Suárez Navarro.

“A él le gusta el tenis; cuando me vio, me reconoció y me deseó suerte, pero fue muy tímido. Y yo al verlo fue como “guau” y empezamos a hablar. Y sí, surgió un flechazo. Pero yo no sabía nada de él y me gustó mucho que fuera de otro mundo; pertenece al mundo de la moda y el lujo. No forma parte del tenis y para mí fue algo importante, que no todo sea tenis en mi vida”.