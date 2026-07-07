Martín Liberman defendió a Cristiano Ronaldo y apuntó contra Portugal: "No existen al lado tuyo"
Tras la eliminación frente a España, el periodista argentino publicó un duro mensaje en redes sociales. Responsabilizó al plantel por el adiós del luso de los Mundiales.
La eliminación de Portugal en los octavos de final del Mundial 2026 provocó una ola de reacciones entre hinchas, exfutbolistas y periodistas de distintas partes del mundo. Uno de los comentarios que más repercusión generó fue el de Martín Liberman, quien volvió a expresar públicamente su admiración por Cristiano Ronaldo y no dudó en cuestionar el rendimiento del resto del seleccionado portugués tras la derrota frente a España.
El conjunto dirigido por Roberto Martínez quedó eliminado luego de caer sobre el final del partido, resultado que también marcó la despedida definitiva de la estrella lusa de las Copas del Mundo. A los 41 años, el delantero disputó su sexto Mundial consecutivo, estableciendo un récord histórico que difícilmente pueda igualarse en el corto plazo.
Pocas horas después del encuentro, Liberman utilizó sus redes sociales para manifestar su desilusión por el desenlace del torneo para el capitán portugués. En su publicación destacó el peso que, a su criterio, siempre tuvo Cristiano dentro del seleccionado y sostuvo que el equipo dependió durante años de su capacidad para competir al máximo nivel.
La bronca de Martín Liberman por la despedida de Cristiano Ronaldo de los Mundiales
"Se va del Mundial el mejor jugador de la historia de Portugal. Solo por él, uno creía que la selección podía ganar. Solo por él alguna vez ganaron. Lástima los compañeros", escribió el periodista argentino. El mensaje no terminó allí.
Minutos después profundizó su postura con otra publicación en la que elogió nuevamente al delantero y lanzó una fuerte crítica contra el resto de los futbolistas portugueses, a quienes consideró responsables de no haber acompañado a su principal figura en el cierre de su carrera mundialista.
"Sos inmenso, Cristiano. Los que te rodearon no estuvieron a la altura, no existen al lado tuyo. #CR7eterno", expresó Liberman, reafirmando una posición que viene sosteniendo desde hace muchos años.
No se trata de una opinión aislada. El conductor deportivo manifestó en numerosas oportunidades que considera a Cristiano Ronaldo como el mejor futbolista de todos los tiempos y suele defenderlo cada vez que aparecen comparaciones con otras grandes figuras del fútbol mundial. Esa admiración volvió a quedar reflejada tras la eliminación portuguesa.
El cierre del recorrido de Cristiano en los Mundiales representa el final de una etapa histórica. Desde Alemania 2006 hasta la edición de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el delantero estuvo presente en seis Copas del Mundo consecutivas, una marca inédita que además complementó con otro registro único: convertirse en el primer jugador en convertir goles en seis Mundiales diferentes.
Pese a semejante trayectoria, el título mundial fue el único gran objetivo colectivo que nunca logró alcanzar. Sin embargo, su legado con la selección portuguesa incluye la conquista de la Eurocopa 2016 y un protagonismo que modificó para siempre la historia del fútbol de su país.
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