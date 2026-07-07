Martín Liberman defendió a Cristiano Ronaldo y apuntó contra Portugal: "No existen al lado tuyo"

"Sos inmenso, Cristiano. Los que te rodearon no estuvieron a la altura, no existen al lado tuyo. #CR7eterno", expresó Liberman, reafirmando una posición que viene sosteniendo desde hace muchos años.

No se trata de una opinión aislada. El conductor deportivo manifestó en numerosas oportunidades que considera a Cristiano Ronaldo como el mejor futbolista de todos los tiempos y suele defenderlo cada vez que aparecen comparaciones con otras grandes figuras del fútbol mundial. Esa admiración volvió a quedar reflejada tras la eliminación portuguesa.

El cierre del recorrido de Cristiano en los Mundiales representa el final de una etapa histórica. Desde Alemania 2006 hasta la edición de Estados Unidos, México y Canadá 2026, el delantero estuvo presente en seis Copas del Mundo consecutivas, una marca inédita que además complementó con otro registro único: convertirse en el primer jugador en convertir goles en seis Mundiales diferentes.

Pese a semejante trayectoria, el título mundial fue el único gran objetivo colectivo que nunca logró alcanzar. Sin embargo, su legado con la selección portuguesa incluye la conquista de la Eurocopa 2016 y un protagonismo que modificó para siempre la historia del fútbol de su país.