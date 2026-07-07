Portugal inicia una nueva etapa tras el Mundial 2026: se fue Roberto Martínez

Jesús llega respaldado por una trayectoria extensa y exitosa. Su último trabajo fue en Al-Nassr, de donde quedó desvinculado recientemente. Sin embargo, en Sudamérica su nombre quedó asociado para siempre a una de las finales más recordadas de la historia de la Copa Libertadores. Al frente de Flamengo, condujo al conjunto brasileño hacia la conquista del torneo continental en 2019.

Aquella definición disputada en Lima permanece muy presente entre los hinchas de River. El equipo argentino parecía encaminado al título hasta que, en los minutos finales, Gabriel Barbosa cambió el destino del partido con dos goles consecutivos que permitieron la remontada del conjunto carioca. Gracias a esa victoria, Flamengo volvió a conquistar América después de 38 años de espera y Jorge Jesús consolidó una imagen de enorme prestigio internacional.

Ahora, el entrenador portugués podría asumir uno de los mayores desafíos de su carrera: conducir a una selección con aspiraciones de protagonismo global y preparar el camino hacia un Mundial que se disputará, en parte, en suelo portugués. Todo indica que la oficialización es apenas cuestión de tiempo.