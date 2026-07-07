Portugal inicia una nueva etapa tras el Mundial 2026: se fue Roberto Martínez
La eliminación ante España marcó el cierre del ciclo del entrenador español al frente del seleccionado luso. Su reemplazante sería un verdugo de River.
La derrota por 1-0 frente a España en el Mundial 2026 no solo significó el final de la participación de Portugal en la Copa del Mundo. También representó el cierre de un ciclo que había comenzado con grandes expectativas. Apenas concluido el encuentro, Roberto Martínez confirmó públicamente que dejará de ser el entrenador del seleccionado portugués, poniendo punto final a una etapa de tres años y medio al mando del equipo nacional.
El técnico español compareció ante los medios después de la eliminación y explicó los motivos de su decisión. En sus declaraciones dejó en claro que considera concluido su proceso y que la federación tiene libertad para elegir a quien conducirá el próximo proyecto deportivo: "Es el final de un ciclo. Es legítimo que Pedro Proença pueda elegir a su entrenador. Quiero agradecerle al presidente y a la federación todo el apoyo y todo lo que hicieron para darnos las condiciones necesarias. Es el fin de un ciclo. Agradezco el apoyo. Me llevo los recuerdos y espero que el pueblo portugués guarde recuerdos de estos tres años y medio”.
Martínez también explicó que su principal objetivo al asumir había sido conquistar la Copa del Mundo, algo que finalmente no logró. Por eso consideró que era el momento adecuado para dar un paso al costado: "Vine a Portugal para ganar el Mundial y creo que, sin ganarlo, no tiene sentido continuar".
El candidato a suceder a Roberto Martínez en Portugal es un verdugo de River
Mientras todavía resonaban las palabras del entrenador saliente, en Portugal comenzaron a circular con fuerza las versiones sobre quién ocupará el cargo vacante. Diversos medios lusos, entre ellos el reconocido diario deportivo A Bola, señalaron que la Federación Portuguesa de Fútbol ya tendría definido a su principal candidato: Jorge Jesús.
El experimentado entrenador de 71 años aparece como el elegido para liderar la renovación del seleccionado de cara a los grandes desafíos de los próximos años. La planificación incluye la Eurocopa 2028 y especialmente el Mundial 2030, una cita histórica para Portugal, que compartirá la organización con España y Marruecos, mientras que Argentina, Uruguay y Paraguay albergarán los encuentros inaugurales.
Jesús llega respaldado por una trayectoria extensa y exitosa. Su último trabajo fue en Al-Nassr, de donde quedó desvinculado recientemente. Sin embargo, en Sudamérica su nombre quedó asociado para siempre a una de las finales más recordadas de la historia de la Copa Libertadores. Al frente de Flamengo, condujo al conjunto brasileño hacia la conquista del torneo continental en 2019.
Aquella definición disputada en Lima permanece muy presente entre los hinchas de River. El equipo argentino parecía encaminado al título hasta que, en los minutos finales, Gabriel Barbosa cambió el destino del partido con dos goles consecutivos que permitieron la remontada del conjunto carioca. Gracias a esa victoria, Flamengo volvió a conquistar América después de 38 años de espera y Jorge Jesús consolidó una imagen de enorme prestigio internacional.
Ahora, el entrenador portugués podría asumir uno de los mayores desafíos de su carrera: conducir a una selección con aspiraciones de protagonismo global y preparar el camino hacia un Mundial que se disputará, en parte, en suelo portugués. Todo indica que la oficialización es apenas cuestión de tiempo.
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