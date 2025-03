La filosa respuesta de Martirena a Vaccari por su provocación tras el clásico de Avellaneda

Esto generó la respuesta inmediata de Gastón Martirena, quien no dudó en lanzar una crítica contundente. "Bueno... Creo que todavía no ganó nada con Independiente. Gustavo (Costas) llegó y ya ganó dos Copas en Racing", expresó en un diálogo con ESPN.

Este cruce no fue el único después del partido: Costas, quien también había sido crítico con la labor del árbitro, denunció que no se le cobraron varias faltas a favor de la Academia y que su equipo sufrió por las decisiones del árbitro durante el partido. "No me gusta meter excusas para nada, pero fue alevoso lo del arbitraje", declaró en la conferencia.

Por su parte, el lateral derecho uruguayo también expresó su frustración por el empate, afirmando que habían dominado el primer tiempo y que su equipo había tenido claras oportunidades para sellar el triunfo antes del descanso.

La respuesta fue un reflejo de la tensión que se vivió dentro del vestuario de Racing, tras un partido en el que consideraron que merecían más que un empate. "Tengo bronca porque merecimos el triunfo, me voy caliente. Erramos muchísimos goles. Si nos íbamos 4-0 del primer tiempo nadie podía decir nada", aseguró el defensor, visiblemente molesto por el resultado final.

El cruce de declaraciones generaron más polémica en Avellaneda, con los hinchas de ambos equipos observando atentamente cada palabra que los protagonistas del clásico cruzan tras el pitazo final. Las tensiones entre ambos equipos se han extendido más allá de los 90 minutos.