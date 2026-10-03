La formación de la Selección Argentina para enfrentar a Burkina Faso
El entrenador Lionel Scaloni define la formación para este sábado en el Monumental, en el segundo amistoso del conjunto nacional.
A pocas horas del amistoso internacional de esta noche ante Burkina Faso en el estadio Monumental, Lionel Scaloni mantiene bajo llave la formación titular con la que la Selección Argentina saldrá a la cancha a partir de las 21 horas.
Si bien el entrenador no brindó pistas claras durante los entrenamientos en la antesala del encuentro, se perfilan algunas modificaciones tácticas y de nombres respecto al equipo que goleó a Bolivia en Córdoba, con el objetivo de seguir probando alternativas de cara al futuro.
Las dudas de Lionel Scaloni para el segundo amistoso de la fecha FIFA
En la última línea, una de las principales incógnitas pasa por el marcador de punta izquierdo. En el compromiso disputado en el Mario Alberto Kempes, el puesto estuvo ocupado por Román Vega. No obstante, el exjugadores de Argentinos Juniors mantiene una paridad y puja constante por el puesto con Facundo Medina, por lo que no se descarta una variante en ese sector para darle rodaje a ambos futbolistas.
El mediocampo es la zona donde el cuerpo técnico analiza más variantes. Por el sector izquierdo, ante Bolivia se alineó a Gianluca Prestianni, aunque su inclusión estuvo en duda hasta último momento con dos nombres peso: Matías Soulo (de la Roma) y Valentín Barco (del Chelsea), quienes pujan con grandes chances de meterse en el once inicial.
Por otro lado, la gran actuación de Nicolás Paz en el último partido dejó la vara alta en la zona de creación. Si bien Franco Mastantuono presiona desde atrás e intentará ganarse un lugar desde el arranque, el buen nivel mostrado por el volante ofensivo complica su salida.
En cuanto a la ofensiva, y más allá de las rotaciones que pueda ensayar el DT en otras líneas, Scaloni ratificó su intención de mantener engranado el sistema con la dupla de ataque conformada por Julián Álvarez y Lautaro Martínez, quienes se perfilan para volver a compartir el tramo final del campo.
La posible formación de la Selección Argentina vs. Burkina Faso
Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Román Vega o Facundo Medina; Nicolás Paz, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Gianluca Prestianni o Matías Soulé; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.
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