La formación de la Selección Argentina para enfrentar a Burkina Faso

En cuanto a la ofensiva, y más allá de las rotaciones que pueda ensayar el DT en otras líneas, Scaloni ratificó su intención de mantener engranado el sistema con la dupla de ataque conformada por Julián Álvarez y Lautaro Martínez, quienes se perfilan para volver a compartir el tramo final del campo.

La posible formación de la Selección Argentina vs. Burkina Faso

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Román Vega o Facundo Medina; Nicolás Paz, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Gianluca Prestianni o Matías Soulé; Julián Álvarez y Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.