La frustración de Franco Colapinto en el primer día de Abu Dhabi: "Otros mejoran y nosotros emporamos"

Pese a su esfuerzo, no logró sumar puntos y su mejor resultado fue un undécimo lugar en Países Bajos, un síntoma claro de un rendimiento que, más allá de su talento, quedó condicionado por las limitaciones del auto.

colapinto

Se termina la temporada de Fórmula 1: días y horarios del Gran Premio de Abu Dhabi

El fin de semana mantendrá el formato clásico: tres prácticas libres, clasificación y carrera. La acción comenzará el jueves 5 a las 6.30 de la mañana (hora argentina) con la primera sesión, mientras que la segunda se disputará a las 10. El sábado 6, la tercera tanda será a las 7.30 y la clasificación se llevará a cabo a las 11.00, un momento clave para definir la grilla de la carrera del domingo, programada a 58 vueltas desde las 10.00.

Viernes 5 de diciembre

Práctica Libre 1: 6.30

Práctica Libre 2: 10.00

Sábado 6 de diciembre

Práctica Libre 3: 7.30

Clasificación: 11.00

Domingo 7 de diciembre

Carrera a 58 vueltas: 10.00