Video: un padre y su hijo fueron escoltados en River tras pedirle el short a un jugador de Central
El menor quiso quedarse con la prenda de un futbolista del equipo rosarino después del partido, pero la reacción de otros simpatizantes obligó a intervenir a la seguridad.
El clima en el Estadio Monumental quedó marcado por la tensión después de la derrota de River, pero nadie imaginaba que una situación aparentemente habitual en las tribunas terminaría con un padre y su hijo siendo retirados del estadio por personal de seguridad. Todo comenzó cuando el menor se acercó para pedirle el short a uno de los jugadores de Rosario Central.
La escena generó una fuerte reacción entre algunos hinchas del Millonario que todavía permanecían en las instalaciones. El pedido del niño hacia el futbolista rival desencadenó insultos y silbidos de parte de otros simpatizantes. La situación fue aumentando de intensidad hasta que los encargados de seguridad tuvieron que intervenir para evitar que el episodio pasara a mayores.
Ante la posibilidad de que se produjeran agresiones físicas, tanto el menor como su padre fueron acompañados hacia el interior del campo de juego para abandonar el sector de las tribunas. La particular salida llamó la atención porque ambos fueron escoltados por efectivos de seguridad privada y personal policial. En las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales se puede observar cómo son trasladados por el perímetro interno del estadio, mientras desde las tribunas continúan escuchándose insultos y reproches.
River perdió su cuarto partido consecutivo y la paciencia se acabó
El motivo de la reacción estuvo relacionado con el momento deportivo que atraviesa la Banda Roja y con la percepción de algunos hinchas respecto de la actitud del menor. Para parte de la parcialidad, solicitarle una prenda a un futbolista del equipo rival inmediatamente después de una derrota fue interpretado como una falta de respeto hacia el club y hacia quienes se encontraban atravesando el mal resultado.
La situación, sin embargo, terminó excediendo cualquier discusión relacionada con el gesto inicial. Los insultos fueron subiendo de tono y algunos de los presentes llegaron a enfrentarse verbalmente con el padre. Frente al riesgo de que la discusión derivara en golpes, se tomó la decisión de retirar a ambos del sector de las tribunas y llevarlos por una zona interna del Monumental.
El episodio generó distintas reacciones: mientras algunos usuarios cuestionaron la actitud de quienes increparon al menor, otros consideraron que pedirle una camiseta o un short a un jugador rival en un momento de frustración por una derrota no era apropiado.
No es la primera vez que una escena de este tipo genera malestar entre los hinchas. Según se recordó en redes sociales, ya había ocurrido una situación similar con Dardo Miloc, futbolista de Barracas Central, cuando también le pidieron una prenda después de un partido. Aquella situación había despertado críticas entre los simpatizantes de River y volvió a aparecer ahora a raíz del episodio protagonizado por el menor.
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