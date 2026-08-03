Video: un padre y su hijo fueron escoltados en River tras pedirle el short a un jugador de Central

El episodio generó distintas reacciones: mientras algunos usuarios cuestionaron la actitud de quienes increparon al menor, otros consideraron que pedirle una camiseta o un short a un jugador rival en un momento de frustración por una derrota no era apropiado.

No es la primera vez que una escena de este tipo genera malestar entre los hinchas. Según se recordó en redes sociales, ya había ocurrido una situación similar con Dardo Miloc, futbolista de Barracas Central, cuando también le pidieron una prenda después de un partido. Aquella situación había despertado críticas entre los simpatizantes de River y volvió a aparecer ahora a raíz del episodio protagonizado por el menor.