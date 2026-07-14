Otro exjugador de Inglaterra se mostró confiado antes de enfrentar a Argentina: "Vamos a ganarles"

En ese sentido, consideró que la velocidad de los extremos ingleses puede transformarse en una de las claves del encuentro. “Si juega Saka o si Rashford entra por Gordon, que no estuvo muy bien, tenemos que aprovecharlo como una ventaja. También está la falta de extremos de Argentina”, analizó.

Agbonlahor también hizo referencia al estilo de juego que caracteriza al conjunto de Scaloni y explicó cómo, a su entender, debería plantear el partido Inglaterra para contrarrestarlo. “Sé que es la manera argentina de jugar, con muchos mediocampistas centrales para conservar la pelota, pero creo que podemos utilizar a jugadores como Bellingham, Rice y Anderson para presionarlos intensamente”, expresó.

A medida que avanzó en su análisis, el exinternacional inglés dejó en claro que mantiene una enorme confianza en las posibilidades de Los Tres Leones, incluso si el partido se extiende más allá de los 90 minutos reglamentarios. “Tengo mucha confianza. Creo que Inglaterra tendrá demasiado para Argentina. Si tenemos que llegar al tiempo suplementario, que así sea”, manifestó.

Al mismo tiempo, remarcó que la Albiceleste continúa siendo un rival de enorme jerarquía por su condición de campeón vigente y por la presencia de Lionel Messi. “Argentina está luchando por conservar su Copa del Mundo y tiene a Messi, el mejor futbolista que alguna vez pateó una pelota”, reconoció.

Por último, Agbonlahor resaltó la fortaleza mental que mostró Inglaterra durante el campeonato y recordó algunos de los momentos más complicados que logró superar el equipo para alcanzar las semifinales. “Confío en nuestra mentalidad. No estuvimos muy bien durante este Mundial, pero conseguimos superar cada instancia y luchamos. Contra México jugamos con diez y batallamos para avanzar. Frente a Noruega tuvimos algo de suerte por momentos, pero el equipo no se lamentó y siguió peleando”, aseguró.

Para cerrar, volvió a respaldar las posibilidades del seleccionado inglés apoyándose en el gran nivel que atraviesan dos de sus principales figuras. “Cuando tenés de tu lado a Jude Bellingham y a Harry Kane, que está realizando un gran Mundial con seis goles, no existe ninguna razón para no tener confianza en que podemos conseguirlo”, concluyó.