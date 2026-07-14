Otro exjugador de Inglaterra se mostró confiado antes de enfrentar a Argentina: "Vamos a ganarles"
Gabriel Agbonlahor analizó la semifinal del Mundial 2026 y aseguró que Inglaterra tiene argumentos suficientes para eliminar a la Selección Argentina.
La semifinal entre Argentina e Inglaterra continúa alimentando el debate en la previa del encuentro que definirá a uno de los finalistas del Mundial 2026. En esta oportunidad, quien se animó a anticipar el resultado fue Gabriel Agbonlahor, exdelantero de la selección inglesa y del Aston Villa, quien se mostró convencido de que el conjunto europeo conseguirá imponerse sobre el vigente campeón del mundo.
Durante un análisis sobre los cuatro equipos que permanecen en competencia, el exfutbolista ubicó a la Albiceleste por debajo de Inglaterra y argumentó que el seleccionado dirigido por Thomas Tuchel cuenta con las herramientas necesarias para superar al equipo de Lionel Scaloni. “En el 4º puesto tiene que estar Argentina porque, obviamente, nosotros vamos a ganarles. Tenemos que tener confianza en que podemos vencerlos”, sostuvo al comenzar su evaluación.
Pese a ese pronóstico, el exatacante no dejó de reconocer el gran presente de Lionel Messi y también destacó la aparición de Julián Álvarez en los últimos compromisos del certamen. “Cuando vi a Argentina durante este Mundial, Lionel Messi estuvo extraordinario. Julián Álvarez finalmente apareció en el torneo con un golazo para poner el 2-1 contra Suiza”, señaló.
Sigan habladores, sigan: Agbonlahor liquidó a Argentina en la previa de la semifinal con Inglaterra
Sin embargo, inmediatamente explicó cuáles considera que pueden ser los puntos vulnerables del seleccionado argentino y dónde cree que Inglaterra puede sacar ventajas. “Pero observo a sus laterales: Tagliafico, Molina y también Montiel cuando ingresa, y creo que podemos atacarlos. Realmente lo creo”, afirmó.
En ese sentido, consideró que la velocidad de los extremos ingleses puede transformarse en una de las claves del encuentro. “Si juega Saka o si Rashford entra por Gordon, que no estuvo muy bien, tenemos que aprovecharlo como una ventaja. También está la falta de extremos de Argentina”, analizó.
Agbonlahor también hizo referencia al estilo de juego que caracteriza al conjunto de Scaloni y explicó cómo, a su entender, debería plantear el partido Inglaterra para contrarrestarlo. “Sé que es la manera argentina de jugar, con muchos mediocampistas centrales para conservar la pelota, pero creo que podemos utilizar a jugadores como Bellingham, Rice y Anderson para presionarlos intensamente”, expresó.
A medida que avanzó en su análisis, el exinternacional inglés dejó en claro que mantiene una enorme confianza en las posibilidades de Los Tres Leones, incluso si el partido se extiende más allá de los 90 minutos reglamentarios. “Tengo mucha confianza. Creo que Inglaterra tendrá demasiado para Argentina. Si tenemos que llegar al tiempo suplementario, que así sea”, manifestó.
Al mismo tiempo, remarcó que la Albiceleste continúa siendo un rival de enorme jerarquía por su condición de campeón vigente y por la presencia de Lionel Messi. “Argentina está luchando por conservar su Copa del Mundo y tiene a Messi, el mejor futbolista que alguna vez pateó una pelota”, reconoció.
Por último, Agbonlahor resaltó la fortaleza mental que mostró Inglaterra durante el campeonato y recordó algunos de los momentos más complicados que logró superar el equipo para alcanzar las semifinales. “Confío en nuestra mentalidad. No estuvimos muy bien durante este Mundial, pero conseguimos superar cada instancia y luchamos. Contra México jugamos con diez y batallamos para avanzar. Frente a Noruega tuvimos algo de suerte por momentos, pero el equipo no se lamentó y siguió peleando”, aseguró.
Para cerrar, volvió a respaldar las posibilidades del seleccionado inglés apoyándose en el gran nivel que atraviesan dos de sus principales figuras. “Cuando tenés de tu lado a Jude Bellingham y a Harry Kane, que está realizando un gran Mundial con seis goles, no existe ninguna razón para no tener confianza en que podemos conseguirlo”, concluyó.
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