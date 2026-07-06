Cuauhtémoc Blanco quedó en el centro de una protesta y su camioneta fue vandalizada
El exfutbolista y actual diputado vivió un tenso episodio durante una manifestación contra la FIFA en la Ciudad de México. Manifestantes dañaron su vehículo.
La previa del encuentro entre México e Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026 estuvo marcada por un episodio de alta tensión en las calles de la Ciudad de México. Cuauhtémoc Blanco, histórico exdelantero de la selección mexicana y actual diputado, quedó involucrado en un incidente durante una protesta contra la FIFA, luego de que un grupo de manifestantes vandalizara la camioneta en la que se trasladaba tras acusarlo de intentar avanzar sobre la movilización.
La protesta había sido convocada por la Asamblea Antimundialista y el Pueblo de Santa Úrsula Coapa bajo el lema “Gol gana contra la FIFA”, una iniciativa que reunió a distintos colectivos para expresar su rechazo a diferentes aspectos vinculados con la organización de la Copa del Mundo. Entre las organizaciones participantes se encontraba Sueña Dignidad, que posteriormente denunció públicamente el comportamiento atribuido al exgobernador de Morelos.
Según esa agrupación, Blanco habría intentado atravesar con su vehículo la concentración de manifestantes, generando momentos de tensión entre quienes participaban de la protesta. En medio del conflicto, varios asistentes rodearon una camioneta negra y comenzaron a realizar pintadas con aerosol sobre la carrocería mientras el vehículo buscaba abandonar el lugar.
Las imágenes del episodio fueron difundidas rápidamente a través de las redes sociales y generaron un intenso debate entre los usuarios. Los registros audiovisuales muestran el momento en que el vehículo permanece rodeado por manifestantes que escriben diferentes consignas sobre la carrocería. Sin embargo, las imágenes no permiten establecer con claridad quién conducía la camioneta en ese instante.
En otro video que también comenzó a circular poco después, se observa a Cuauhtémoc Blanco subiendo al vehículo mientras recibe insultos de parte de algunos manifestantes. Entre los gritos dirigidos hacia el exfutbolista se escuchó: “Pinche Blanco asesino. Samir vive culero”, una referencia vinculada a reclamos sociales sostenidos por algunos de los presentes.
El incidente ocurrió apenas unas horas antes del partido que enfrentó a México con Inglaterra en el estadio Azteca. Curiosamente, antes de verse envuelto en la polémica, Blanco había utilizado sus redes sociales para expresar su respaldo a la selección dirigida por Javier Aguirre. En ese mensaje destacó el orgullo de representar al país y se sumó a la consigna “¿Y si sí?”, una frase que durante el Mundial se convirtió en uno de los principales lemas utilizados por los hinchas mexicanos para alimentar la ilusión de avanzar en el torneo.
Finalmente, la jornada terminó siendo doblemente negativa para el exfutbolista y para buena parte del ambiente futbolístico mexicano. Horas después del incidente, el Tri cayó por 3-2 frente a Inglaterra y quedó eliminado en los octavos de final de la Copa del Mundo.
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