Cuauhtémoc Blanco quedó en el centro de una protesta y su camioneta fue vandalizada

El incidente ocurrió apenas unas horas antes del partido que enfrentó a México con Inglaterra en el estadio Azteca. Curiosamente, antes de verse envuelto en la polémica, Blanco había utilizado sus redes sociales para expresar su respaldo a la selección dirigida por Javier Aguirre. En ese mensaje destacó el orgullo de representar al país y se sumó a la consigna “¿Y si sí?”, una frase que durante el Mundial se convirtió en uno de los principales lemas utilizados por los hinchas mexicanos para alimentar la ilusión de avanzar en el torneo.

Finalmente, la jornada terminó siendo doblemente negativa para el exfutbolista y para buena parte del ambiente futbolístico mexicano. Horas después del incidente, el Tri cayó por 3-2 frente a Inglaterra y quedó eliminado en los octavos de final de la Copa del Mundo.