La impactante frase de un histórico colaborador de Briatore: "Ve en Colapinto al siguiente Schumacher"

El australiano, actual segundo piloto titular de Alpine, tiene una cláusula en su contrato que le garantiza solo cinco carreras al lado de Pierre Gasly. En este contexto, el respaldo que el italiano le da al argentino podría inclinar la balanza en su favor en caso de que Doohan no rinda como se espera.

Villadelprat explicó que en la F1 existen cláusulas de rendimiento que pueden determinar la continuidad de un piloto: “Cuando fui director general, hice contratos en los que, si el segundo piloto no estaba dentro de un margen de ocho décimas respecto al número uno, en dos o tres carreras podía ser bajado. Este tipo de cláusulas existen”.

En cuanto a la visión de Briatore sobre Colapinto, el ex Ferrari fue aún más categórico: “Flavio cree que tiene en Colapinto al siguiente Michael Schumacher o Fernando Alonso. Ha invertido 20 millones en él porque ve en él destellos de un grande”. Sin embargo, aclaró que el argentino todavía debe demostrar si puede consolidarse como una figura estelar de la categoría: “¿Será un grande o no? No lo sabemos. Pero Flavio ha apostado fuerte por él”.

Colapinto tuvo un 2024 de altibajos. Luego de su debut con Williams en Monza, donde terminó 12°, logró sumar sus primeros puntos en Bakú con un octavo puesto. También se destacó en Singapur (11°) y en el Gran Premio de Estados Unidos (10°), aunque sufrió abandonos en San Pablo y Abu Dhabi y tuvo incidentes en Las Vegas y Qatar.

Villadelprat concluyó con una reflexión contundente sobre la exigencia del automovilismo de elite: “Esto es Fórmula 1, aquí ganan los peleones. No es una ONG donde vamos a mimar a los pilotos. Es como Red Bull: si un piloto no funciona, lo echan en dos segundos. Flavio vio la oportunidad cuando Carlos Sainz fichó por Williams y no la dejó pasar. Colapinto tiene talento, pero ahora el tiempo dirá si puede convertirse en un piloto de élite”.