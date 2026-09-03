El Changuito Zeballos llegó a Italia para sumarse al Monza y reveló los consejos de Paredes
El ex Boca aterrizó en Europa para firmar con su nuevo club a cambio de 5.5 millones de dólares y reveló el trasfondo de sus charlas con el volante central.
El libro de pases vuelve a ser noticia por una de las partidas más destacadas del fútbol argentino. Exequiel Zeballos arribó a suelo italiano para convertirse en nuevo futbolista del AC Monza, institución que desembolsó 5.5 millones de dólares para quedarse con el pase del atacante surgido de las divisiones inferiores de Boca. Tras pisar el aeropuerto, el extremo no ocultó su alegría por dar el salto al Viejo Continente y compartió sus primeras sensaciones antes de realizar la revisión médica y rubricar su contrato.
"Estoy muy contento de haber llegado y muy ansioso por darle lo mejor al club. Le agradezco a la institución por haber confiado en mí. Vengo a aportar mi granito de arena, desde la humildad, para trabajar duro en función del equipo", expresó el Changuito ante la prensa apostada en el lugar. A sus 24 años, el santiagueño encara un desafío determinante para su carrera profesional tras un traspaso que se cerró de manera imprevista sobre el cierre del mercado.
Antes de emprender el viaje a Europa, el delantero mantuvo conversaciones clave con Leandro Paredes, referente y capitán de la Ribera, quien conoce en detalle el Calcio. Entre risas, Zeballos reconoció que el volante le dio recomendaciones de todo tipo —incluso "sobre el tema ropa"— pero remarcó que los consejos futbolísticos fueron los más valiosos. La charla comenzó cuando surgió un interés previo del Nápoli y se profundizó al concretarse lo del Monza.
Pase del Changuito Zeballos, los consejos de Leandro Paredes y la exigencia de Ivan Juric
Un punto central en las recomendaciones de Paredes estuvo enfocado en Ivan Juri, el estratega que dirigirá a Zeballos en Monza y que ya tuvo a Leandro bajo sus órdenes durante su paso por la Roma en 2024. "Lea me habló muy bien del entrenador. Me contó que le gusta mucho el juego de uno contra uno, pero que es un técnico sumamente exigente. Estoy preparado para eso", detalló el atacante, quien aguarda reunirse con el DT croata en las próximas horas para ponerse a disposición.
Con esta venta, el atacante le pone fin a un ciclo de casi seis años en la Primera División del Xeneize desde su debut oficial en noviembre de 2020. En total, disputó 140 partidos, convirtió 16 goles y cosechó cinco títulos locales con la camiseta azul y oro. A pesar de que diversas lesiones musculares y articulares le impidieron tener la continuidad deseada en los últimos años, el extremo se despide dejando una grata impresión en los hinchas, que guardan un gran cariño por su gambeta. Ahora, el fútbol italiano será el escenario donde buscará explotar todo su potencial.
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