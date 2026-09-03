El Changuito Zeballos llegó a Italia para sumarse al Monza y reveló los consejos de Paredes

Le prime parole di Exequiel Zeballos a @SkySport da nuovo giocatore del @ACMonza: "Juric? È successo tutto così velocemente, ci parlerò oggi con il mister. Perché l’Italia? L’idolo di mio papà è Maradona. Paredes mi ha dato tanti consigli, soprattutto quando si era parlato del… pic.twitter.com/64n6nIC0LV — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) September 3, 2026

Pase del Changuito Zeballos, los consejos de Leandro Paredes y la exigencia de Ivan Juric

Un punto central en las recomendaciones de Paredes estuvo enfocado en Ivan Juri, el estratega que dirigirá a Zeballos en Monza y que ya tuvo a Leandro bajo sus órdenes durante su paso por la Roma en 2024. "Lea me habló muy bien del entrenador. Me contó que le gusta mucho el juego de uno contra uno, pero que es un técnico sumamente exigente. Estoy preparado para eso", detalló el atacante, quien aguarda reunirse con el DT croata en las próximas horas para ponerse a disposición.