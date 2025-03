La impresionante jugada de Ciro Messi que terminó en gol y se volvió viral

En una impresionante jugada, Ciro gambeteó a tres jugadores del equipo rival para luego meter un gol que anticipa un posible futuro glorioso.

Por supuesto, el video del momento se viralizó rápidamente en redes sociales y el niño próximo a cumplir 7 años el próximo 11 de marzo enloqueció a todos.

A sus 37 años, Lionel Messi habló de su presente en el fútbol

A la edad en que muchos jugadores de fútbol ya se retiraron, Lionel Messi sigue llenando estadios por él mismo, asombrando a propios y extraños y haciendo historia ahora en la Major League Soccer (MLS). Es que el futuro del ocho veces ganador del Balón de Oro y líder del equipo que le dio a la camiseta argentina su tercera estrella, sigue abierto y sólo él lo define.

Una vez más Messi fue consultado sobre su futuro. "Hoy por hoy estoy disfrutando de dónde estoy, de lo que hago, del día a día: el entrenamiento, los partidos, mis amigos, mi familia. Disfruto cuando voy a Argentina, disfruto mucho más, quizás, que cuando era joven y no me daba cuenta de muchas cosas. Disfruto más de los pequeños detalles que por ahí no le daba importancia antes. Y la verdad que me siento feliz y viviendo el día a día”, aseguró en diálogo con el periodista y DJ neozelandés Zane Lowe para Apple Music.

A casi dos años de que su desembarco en la MLS tras su paso por el Paris Saint Germain, Messi admitió que la intención por jugar en esa liga siempre estuvo en su cabeza.

“Siempre tuve la idea de jugar en la MLS. Me encantaba la idea de venir aquí y ayudar a hacer más grande el club. La MLS está creciendo mucho como liga, en línea con la cultura futbolística de Estados Unidos. La liga está evolucionando, desarrollándose mucho. Espero que continúe con más clubes que sigan el ejemplo del Inter Miami”, aseguró.