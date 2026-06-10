La inesperada charla entre Lionel Messi y el hijo de un ex compañero tras el amistoso con Islandia

El recorrido de Andri hasta la élite europea incluyó pasos por importantes instituciones. Se formó en las divisiones juveniles del Espanyol y posteriormente integró la cantera del Real Madrid, donde permaneció durante varias temporadas antes de iniciar su carrera profesional. Más tarde defendió las camisetas del IFK Norrköping de Suecia, Lyngby BK de Dinamarca y Gent de Bélgica. En 2025 dio un nuevo salto al incorporarse al Blackburn Rovers de Inglaterra.

messi gudjhonsen

Para el delantero islandés, el encuentro frente a Argentina representó mucho más que un amistoso internacional. Fue también la oportunidad de compartir cancha con un futbolista al que conoció indirectamente cuando era apenas un niño. Esa historia familiar quedó reflejada en una breve conversación que terminó despertando una sonrisa en Messi y que sirvió para unir dos generaciones marcadas por el fútbol.

Dos décadas después de aquellos entrenamientos en los que coincidían, el destino volvió a cruzar los caminos de ambas familias en un escenario completamente distinto, pero igualmente especial. El resultado fue una historia tan curiosa como emotiva, surgida en una noche que parecía ser simplemente el último ensayo antes del Mundial.

Embed "ME DIJO, ¿TE ACORDÁS QUIÉN SOY"



Leo Messi se refirió al cruce con Daníel Tristan Gudjohnsen, hijo de su ex compañero en el Barcelona.



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