La inesperada charla entre Lionel Messi y el hijo de un ex compañero tras el amistoso con Islandia
Después del partido en Alabama, el jugador rival le recordó un vínculo que se remonta a los primeros años del rosarino en el Barcelona. ¡Mirá el cruce!
La goleada de la Selección Argentina por 3-0 frente a Islandia dejó varias imágenes destacadas dentro del campo de juego, pero una de las situaciones más llamativas ocurrió una vez finalizado el encuentro. Cuando los futbolistas comenzaban a retirarse del terreno de juego, Lionel Messi protagonizó un intercambio inesperado con un rival que apeló a los recuerdos para sorprender al capitán argentino.
Durante la atención a la prensa posterior al amistoso, el propio Messi contó cómo se desarrolló la charla. Según explicó, el jugador islandés se acercó y le realizó una pregunta que lo tomó completamente desprevenido. “Me dijo, ‘¿te acordás quién soy?’. La verdad que me sorprendió en ese momento. Después me dijo que era el hijo de Gudjohnsen. No me acuerdo la verdad, él era chiquito. Me acuerdo de haberlo visto, que esté con el padre en algún entrenamiento. Pero no me acordaba, era muy chico”, relató el rosarino.
El protagonista de la anécdota fue Andri Gudjohnsen, delantero de 24 años que integra la selección de Islandia y que tuvo la posibilidad de enfrentar a uno de los grandes referentes de su infancia. El atacante es hijo de Eidur Gudjohnsen, recordado exfutbolista islandés que compartió plantel con Messi durante su paso por el Barcelona entre 2006 y 2009.
Lionel Messi compartió cancha con el joven hijo de Eidur Gudjohnsen
La relación entre ambos se remonta a aquellos años en los que el rosarino comenzaba a consolidarse como figura del conjunto catalán. Mientras Eidur formaba parte del equipo profesional, su hijo solía acompañarlo a los entrenamientos y convivía con varias de las estrellas del plantel. Con el paso de los años, aquel niño que observaba las prácticas desde cerca terminó convirtiéndose en futbolista profesional y llegando a la selección mayor de su país.
El recorrido de Andri hasta la élite europea incluyó pasos por importantes instituciones. Se formó en las divisiones juveniles del Espanyol y posteriormente integró la cantera del Real Madrid, donde permaneció durante varias temporadas antes de iniciar su carrera profesional. Más tarde defendió las camisetas del IFK Norrköping de Suecia, Lyngby BK de Dinamarca y Gent de Bélgica. En 2025 dio un nuevo salto al incorporarse al Blackburn Rovers de Inglaterra.
Para el delantero islandés, el encuentro frente a Argentina representó mucho más que un amistoso internacional. Fue también la oportunidad de compartir cancha con un futbolista al que conoció indirectamente cuando era apenas un niño. Esa historia familiar quedó reflejada en una breve conversación que terminó despertando una sonrisa en Messi y que sirvió para unir dos generaciones marcadas por el fútbol.
Dos décadas después de aquellos entrenamientos en los que coincidían, el destino volvió a cruzar los caminos de ambas familias en un escenario completamente distinto, pero igualmente especial. El resultado fue una historia tan curiosa como emotiva, surgida en una noche que parecía ser simplemente el último ensayo antes del Mundial.
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